Reforma tributaria y cultura

No es la primera vez que un proyecto de reforma tributaria o financiamiento (como se prefiera eufemísticamente) arranca la discusión dejando sin aire la vida y la producción cultural en campos audiovisuales, de música, lectura o patrimonio.

Para ser sinceros, con otras letras, igual columna la he escrito unas seis veces desde hace doce años, ya que cada gobierno, aunque nada gracioso o creativo resulte, presenta unos dos textos fiscales por período.



Si los corruptos no se robaran ‘tanto’ el presupuesto, no nos amenazarían cada rato con (a)gravarnos los huevos. El abecé de estas reformas (al final, idénticas para cubrir obras que se evaporan, elefantes blancos, la elusión de grandes empresas o el sueldo de algunos funcionarios y políticos ladrones amparados en presunción de inocencia) indica que hay que empezar pisando duro y en el trámite se afloja. De entrada, se sabe qué queda y qué se negocia, pero los sectores productivos terminan contentos por su lobby, los congresistas sacan pecho y cobran votos y el Gobierno, en cierto modo, cumple el cometido fiscal y político previsto.



¡Pero, hombre!, ministro de Hacienda, tecnócratas de los numeritos, ¿por qué siempre entrar cascándole a la cultura tan toscamente? Ya está bueno. Qué sacan con intimidar con IVA la boleta de espectáculos, el libro, cuando el país sube un poco en lectura; los servicios de la producción artística, la inversión en cine; ¿cuál es la razón de asustar o terminar afectando en serio la parte del impuesto al consumo de telefonía celular que financia el deporte, la cultura, las ejemplares bibliotecas públicas, solo para que los proveedores del servicio (francamente deficiente) queden felices?



Oyendo al presidente Duque, creo que él cree en la cultura. Que comprende cómo el país, molido a bala por décadas, ha alcanzado recientemente y puede consolidar como pocos en el mundo un gran desarrollo social y económico desde el cine, los espectáculos y la música, las tradiciones o la innovación creativa. Dado que el presupuesto siempre es deficitario, somos una referencia en el mundo por el círculo virtuoso en el cual la cultura genera más de 3 puntos del PIB mientras el Gobierno le devuelve algo de lo que aporta. Y puede ser el doble para el PIB y la convivencia si no se pegotean lo que hay y se concretan nuevos incentivos.