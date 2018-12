¡¿Qué: Colombia, sede anticorrupción?!

Vuelan noticias de que Colombia será sede de la cumbre mundial anticorrupción en 2019. No es inocentada, aunque de culebrero parezca: ...Vengan, damas y caballeros; usted, profesor; contratista, el señor ministro, policía, el pobre, el de cuello blanco, la mano larga, pónganse mosca que Colombia va a decirle al mundo cómo es que se suma, de qué manera se multiplica un presupuesto por diez y se prorratea.

No se burle, señor, sea patriota, vea que el país es referente en estas cosas. Compre ya su boleta, sin IVA, no la despinte que viene el de los impuestos. ¿Quiénes, se preguntará usted, ilustrarán ese olimpo de la cruzada moral? Aquí le cuento, máscara contra máscara, mordida por contrato; sí, amigos, ahí en el escenario de la divina comedia, por vez primera el Fiscal, el de ahora y los de antes, los jurisconsultos Pretelt y el requete-Malo; Gustavo hablando de Petro; las bandas de Interbolsa, Foncolpuertos, Reficar; el de los almuerzos en colegios, la EPS, el rector, la Comisión de Acusación, el abogado que se viste de payaso y cobra como dueño del circo. Ahí los tiene; tómese una selfi sin rejas.



Una única oportunidad: Colombia, cumbre mundial anticorrupción en 2019. Se hablará de persecución de los capitales de los funcionarios inquietos. ¡¡Suene el megáfono del universo, vengan a oír esto!! Sabremos por fin en dónde están los 14 billones de pesos que le faltaban al presupuesto y a dónde irán a parar; en qué colchón, en cuál banco en Panamá circulan los 3,5 o más puntos del PIB que se llevó el doctor, el honorable, el ex, el actual, el inocencio. Igual que fue el descubrimiento del fuego para la humanidad, desvelaremos la utilidad de los algoritmos que la fiscalía Montealegre le contrató a doña Springer. ¡¡Colabórame, doctor, que yo te colaboro!!



Venga a saber del elefante y la rata. Como decía aquel, lo bueno de ser alcalde es que uno puede hacerse millonario sin tener que matar a nadie. No se asuste con paradojas. Acuérdese de que al más furioso de todos lo enternecen los caballitos, que pusieron roedores en el Congreso (leña pa’l monte). Así es, confundida audiencia; Turbay dijo ser el único preso político, y Himmler, un nazi que mató a millones, casi llora cuando asistió a una corrida de toros. ¡¡Pásela como aquellos por inocente porque aquí no hay culpables: Colombia, sede anticorrupción 2019!!