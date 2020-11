Otra vez igual

Antes pasaba buena parte del tiempo en aviones. Ayer, luego de ocho meses atornillado a la tierra, volví a abordar uno, un viaje corto, no del todo necesario, casi un pretexto en búsqueda de un fragmento de realidad.

Pese a que en el trayecto una familia con niños machacó mi silla a golpes, intenté como siempre leer, pero con la mascarilla esta convertida en otra piel del rostro las gafas se empañan como sacadas de un pote de mantequilla. Durante la paliza hice un descubrimiento, nada trascendente ante el trance de la humanidad, pero extraordinario en la ridícula situación: apretando fuerte el bozal contra el tabique y cortando bastante la respiración se detiene el efecto niebla, así que resolví el recorrido eligiendo entre leer o respirar, a fin de cuentas, para mí, la misma cosa.



Convertidos todos en personajes de una aterradora novela sobre la policía de la conciencia y exhibiendo el bozal como prueba de afiliación al partido del buen vivir, es evidente en cada viajero el talante de ‘no me mires ni me roces’, por lo que, más bien, ante semejante tribunal inapelable intenta uno hacerse lo más flaco posible, lo menos presente en la silla asignada. La mínima palabra de alguien en este lugar podría interpretarse como la declaratoria de una guerra química; el viaje en silencio, por lo tanto, se hace sepulcralmente extenso, solo en espera de descender del aparato con emoción de sobreviviente, un heraldo que narre cómo se renace del acontecimiento de compartir sillas cercanas con otros seres, además humanos y vivos.



La verdad es que de camino al hotel no dejo de imaginar una mesa en la que unas pocas personas sin mascarilla, y sin gota de miedo, deciden la estrategia comercial y publicitaria para inundar el mundo con la vacuna; tienen presentaciones con cifras de muchos dígitos, mapas coloreados por prioridades de reparto, escenarios de precios, estados financieros, utilidades, flechas para arriba y campañas de expectativa calculadas en años, incluso con derivados medicinales y placebos para un miedo que se prolongue. En la sala de espera hay ‘lobistas’, políticos y un equipo de biólogos uniformados, todos atentos al momento de intervenir en la mesa de juntas.



Alguien hace cuentas rentables, en tanto se prolonga el tiempo en que morimos de temor. Ciertas cosas poco habrán cambiado cuando se decida poner fin a la pesadilla.



Gonzalo Castellanos V.