¡Me largo y demando!

Reconozco que nunca se me hubiera ocurrido, pero por impecable y eficaz hago también mía la diplomacia de Uber. Así es que desde este instante anuncio irrevocablemente que me largo y, además, demandaré. ¡A todos y por todo!

En mi caso, que es el de los denominados trabajadores independientes, estoy agradecido hasta la úvula por tener camello y, por ese motivo, me extasío emocionado cuando pago más de un 50 por ciento de impuestos y cargas por lo que recibo.

Retefuente, IVA, ICA, renta, estampillas procultura, profamilia, pro...; pensión, salud, ARL, caja de compensación, predial, rodamiento, valorización y algo adicional en la bandeja. Para eso lleno los formularios, hago la fila, alabo al funcionario de turno, completo los registros y las contraseñas en los portales de internet mientras veo derramarse las horas respondiendo el interrogatorio de la máquina en el teléfono.



Hasta ahora, sin rebelión en el horizonte, como ceros a la izquierda salimos de la entraña materna con deuda. La de ser ciudadanos, hombres, mujeres, y todas las demás categorías que las religiones y los políticos admitan para ampliar los afiliados.



Aquí estamos, y nuestro deber, por ese hecho divino que nos hizo clientes más que personas, es comprar con tarjeta de crédito en los supermercados, empujar a otros en la fila de rebajas; pagar porque no es justo tener o recibir aquello por lo que no hemos retribuido algo; tributar, votar en las elecciones, defender la tradición y la familia (incluso haciendo una igualita cuando la anterior se malogra). El llamado, más si somos del grupo de hiperprivilegiados por existir y tener, es a pasar esa temporada en el infierno contratando servicios en un call center y a adquirir, primero, un celular; luego, carro que no puede andar en las calles; más adelante, una casa, y, al cabo del atesoramiento, una finca que tratar de vender por el resto de los días.



Si a otros les funciona, ¿por qué no a uno? Con mi noticia de partida (si cuaja), la de no pagar ni comprar acá, igual que Uber quiero hacer tambalear al Estado. Que ministros y ministras, recaudadores, los ejércitos protectores de la libre empresa me pidan que no alejarme y me ofrezcan nuevas reglas, una alfombra roja y, más adelante, en próximas reformas tributarias, algunas rebajas de impuestos por mi real contribución al desarrollo. ¿Y si lo hiciéramos todos?