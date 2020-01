La mano de Bergoglio

Veo al papa Bergoglio salido de sí, lo que en su caso significa prófugo de la divinidad, de la beatitud, del aura inasible que representa en todos nosotros hechos de corruptible carne.

Así es. Su santidad ha interrumpido con violencia mundanal la procesión de bendiciones a la muchedumbre, y se ha vuelto con ansia de morder casi para escupir trozos de piel de una mujer –ciertamente deslucida– que tan solo un instante antes lo ha atenazado de la mano gritándole amor en una lengua incomprensible pero inocultablemente implorante de un poquito del orgasmo celestial. Él la reprende con violencia, mientras ella se queda inmóvil, quizá condenada a vida.



El Papa ve y perdona. Él puede decir del castigo y de la liberación frente al pecado. Pero el mundo, que ahora observa todo por el ojo censor del teléfono celular del ser humano más poderoso o más anodino en la cadena de la creación, lo ha visto; lo ha testimoniado en ese acto soberbio, de aquellos que enlodan la carne de todos los humanos, por limpios que pretendan volver a la entraña de la tierra.

Para poner las cosas en su sitio, lo de Bergoglio es estándar. Quiéreme, pero no me aprisiones. Eso que se reclama pero pocas veces coincide con la propia acción. Pero lo del Papa es diferente

Es posible reproducir la imagen en cámara lenta o rápida, en primer plano, en el telón de fondo del universo. La cámara también puede dar castigos o indultos. Su santidad ha pedido inmediato perdón; tal vez incluso lleve a la mujer a su casa y le lave la piel y el alma. Acaso la imagen desaparezca de la filmografía del universo.



Observando a la amonestada y al santo con su cólera (aunque esté hecho, dicen, solo de amor), reflexionas en qué trampa esa de querer a alguien con hambre desnuda, cruzar el umbral hasta cerrarle el camino, atenazarlo y cortarle el aliento para que no tenga otro que el que uno mismo espira. En eso das vueltas, has sido víctima y victimario.



Luego de tanto encomio no debería desubicar al Papa que un ser cualquiera, mujer u hombre, pretenda yacer glorificado luego de tocar su mano, un trozo de su piel, que no es la de todos.