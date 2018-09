Gaitán no murió en McDonald’s

Contaba un profesor conocido que al preguntar a sus jóvenes estudiantes si sabían dónde mataron a Jorge Eliécer Gaitán, varios alzaron la mano para responderle con total certeza que “fue en el McDonald’s de la 7.ª con Jiménez”. ¡Menudo diablo de los detalles!, porque aunque ahí se ubique hoy el restaurante de las nada ricas hamburguesas, tenderíamos a pensar que así no fue la historia.

Esa paradoja de la memoria cuando cruza la frontera de la narración y se convierten en acto de creación. El pasado construido al molde de quien lo cuenta. En algunas ocasiones, bello y casi literario; en otras, destructivo.



Esto es lo que ocurre con Benkos Biohó, uno de los afrodescendientes más importantes en la vida nacional. Lo cierto es que poco más de cien años antes de la independencia de Colombia, este guerrero se alzó contra los españoles, organizó un extraordinario ejército de esclavos insurrectos y ganó. Un prócer en el mejor sentido del término, antes de la historia blanca, o blanqueada, que durante años se enseñó (casi se ensañó en realidad) en los colegios, lo cual significa que ese territorio que hoy conocemos como San Basilio de Palenque haya sido el primer pueblo libre de América (1713).

Algo trascendental en la dura vida negra del continente. Lo falso es que Benkos Biohó sea un exguerrillero de las Farc que estaría por posesionarse en el Senado en reemplazo de ‘Iván Márquez’, como se ha resaltado en medios. El tipo que entraría al Congreso es Israel Zúñiga (ese, dicen, es su verdadero nombre), y, así como las Farc nada tienen de la hazaña épica que caracterizó el movimiento cimarrón de los palenques en el siglo XVIII, Zúñiga ninguna similitud existencial guarda con el gran Benkos. Este Zúñiga, de manera bien abusiva con la memoria, se puso ese alias y si le hubiera dado la misma gana, se hubiese autodenominado Simón Bolívar, pero esto no significa que lo sea, y mucho menos que así debamos llamarlo.



Este país que nos toca y parece en tantos sentidos una enorme obra inconclusa, una ruina recién edificada, un poco de pedestales sin héroes que poner encima es, por ingenuidad o con perversa intencionalidad, frecuentemente tramposo con la memoria. Por favor, digámosle a Zúñiga por su nombre, no por su alias, porque eso inmerecidamente lo engrandece y desfigura una verdadera gran historia que no es la suya.



GONZALO CASTELLANOS