El desmemoriado de la guerra

La primera piedra puesta simbólicamente por el presidente Duque en la construcción del Museo de Memoria ordenado por la Ley de Víctimas debería consistir en sacarse una piedra del zapato con el despido de Rubén Darío Acevedo, director del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Acevedo le ha hecho mal al Gobierno, y peor se lo genera a una sociedad que propone reconciliación. Insolente, ha justificado que el reciente retiro de Colombia de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia (organismo que agrupa entidades que trabajan por no olvidar violaciones de derechos humanos en el mundo) obedeció a la omisión en enviar una carta reconociendo la existencia del conflicto armado nacional. Este solo hecho (olvidar una carta importante) da para sacarlo. A un desmemoriado no puede asignársele ni siquiera la tarea de poner el reloj despertador a determinada hora, menos si muchos dependen de ello.



Se dice que Acevedo está relacionado con el entresijo ideológico de Álvaro Uribe y, por eso, sistemáticamente ha tratado de matizar con una cabeza de alfiler la evidencia de la sanguinaria guerra. No creo que Uribe se lo pidiera, él es minucioso en sus iras y no parece que confiaría en un olvidadizo. Incluso, en un congreso de cultura celebrado en Medellín en el año 2010, el expresidente, quizá conmovido por el sonido de tambores del país resistente, afirmó que durante cerca de 200 años Colombia no había conocido acaso un día de paz, que aquí sonaban balas, pero también la voz de la música sanadora. Con seguridad Acevedo olvidó ir u oír ese día.



Señor Acevedo: el conflicto es un fenómeno oscuro en la historia nacional, originado en la exclusión e inequidad, en sistemáticas y violentas modalidades de abordar las contradicciones ideológicas, sociales, hasta las particularidades étnicas o culturales. Cerca de 7 millones de personas son catalogadas como víctimas directas solo desde 1985. En 220.000 se calculan los muertos a causa de la guerra en 50 años, hasta 2012, el 81 % civiles. 60.630 –se afirma– son las personas sometidas a desaparición forzada, entre 1970 y 2015. Unas 9.500 personas fueron asesinadas en 2.087 masacres ocurridas entre 1983 y 2011.



Hay más datos y evidencias. No olvide, por favor y por rigor, leer los informes serios que ha producido el lugar de memoria que usted dirige y no debería dirigir.

GONZALO CASTELLANOS V.