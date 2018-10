¡Curas de mal hábito!

Poco sé de la institucionalidad católica, apostólica y romana, y mucho menos me interesa. Para mí, con sinceridad, aquella es como un concesionario de carros, una franquicia de hamburguesas o cualquier otra corporación que viva de aspiraciones, miserias y apetitos humanos, lo que con un buen mercadeo de pecados y perdones la ha hecho progresar, dando a la vez alucinación de evolución colectiva. Igual, dicho sea, que los teléfonos celulares, tarjetas de crédito o la compra de la lápida familiar a cuotas.

Sin ser indiferente respecto de auténticas contribuciones suyas al conocimiento, la educación o la solidaridad, la balanza me ha inclinado a prestar atención a los desafueros que arrastra, a sus hogueras, el abuso de poder o esa costumbre inveterada de incrustar los rosarios en el destino político de los pueblos, no sé si por pura casualidad, las más de las veces del lado de dictadores o de otros exitosos empresarios.



Bien es verdad que entre cuestiones profundas de la teología y las pericias ordinarias de una orden religiosa hay distancia como la que musicalmente separa el ‘Aleluya’ en ‘El Mesías’ de Händel de un reguetón hecho en un piano de tres teclas. Por lo tanto, sin abordar hipótesis acerca del bien, el mal o la razón del ser, me repugnan los curas torcidos, los pedófilos; los que, pagados con más que limosnas, bendicen porquerías mientras amenazan con castigos divinos.



Nada diferencia un violador de niños de un cura abusador de niños. No se espera decapitación de bolas, pero cárcel merecen por igual, y mejor si es larga o perpetua, como inquieren algunos. Incluso, en su propia fe, creo que cabe excomunión. Cómo puede seguir ocurriendo que en el mundo, ante evidencias, los jerarcas (los dueños de la corporación) callen y cierren murallas.



Muy al contrario, es fascinante la vida de sacerdotes cristianos que han puesto el alma y la sangre para afirmar que nadie se quede inmóvil ante miserias impuestas. El padre Tiberio Fernández, descuartizado vivo por paramilitares en Trujillo; Hélder Câmara, Camilo Torres, Frei Betto, Arnulfo Romero, millones anónimos, y un día Francisco (el Papa) si renuncia a silencios convenientes, a artificios del celibato monacal o si es capaz de darse en sacrificio para desenmascarar a engañadores vestidos de sotana y reformar del todo la corporación que ya lo ve peligroso.



