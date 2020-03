¡Cuánto me gusta el bochinche!

En estas alargadas horas tomadas por esa especie de asco paranoico con un rótulo que dice ‘¡Cuidado, humanos en la calle!’, cuánto, pero cuánto me gusta la gente. Me embelesa, lo reconozco a gritos inaudibles, incluso con todo eso a lo que le echo madres casi cada mañana sin prudencia.

Extraño el bochinche. Asfixia no oírlo ahora que toca encarcelarse voluntariamente y estarse a metros para sobrevivir. Cómo me agrada la gente a montones, andando o flotando en las calles, la gente viva y coleando, hervida en un salseadero en las noches hasta que cierran y lo echan a uno a las buenas; chocarse de hombros en las calles con otros que van al trabajo a matar lo más rápido ocho horas del día, cruzar miradas, hablar carreta con vendedores de dulces y taxistas. Aunque lo mejor es que los comentaristas de fútbol estén callados por un tiempo de tregua, cuesta mucho no ver ya los estadios llenos de locos cantando goles y afilando lanzas para el despelote de 90 minutos a sudor y muerte.



Imagino que pronto la red colapsará con tantos encerrados a la misma hora viendo series y youtubers chicuqueros. Me acuerdo de cosas “antiguas” que se fueron extinguiendo hace menos de 30 años, a las que por seguro tocará acudir ahora cuando se atraganten los mensajes en los celulares: hablar con otros, teléfonos de mesa, máquinas de escribir, cartas para mandar.



Igual que la mayoría, tengo miedo y he rellenado la nevera. Imagino futuros, pero el que más me ilusiona es volver a las calles con sus heridas.



Durante el tiempo de virus fatigan igual los optimistas, para los que todo es pasajero y tiene una buena razón que al final saldrá a la luz, tanto como los apocalípticos que llenan carros de supermercado con toneladas de papel higiénico mientras detectan desde sus tapabocas a sospechosos contagiados de la nueva gripa.



Uno que fue tremendo poeta y escribe para este diario me entró duro hace muchísimo a la cabeza: “Cuando la vida humana desaparezca del planeta y yo resida en una piedra, y tú en los nervios de una flor, recordarás lo que te dije cuando jugábamos al cuerpo. / Déjame amarte, que más tarde tiempo tendremos para el resto”.



El poema, que se hizo la única forma que tengo de resistir la vida por ahí, ronda constante en estos días extraños.



Gonzalo Castellanos V.