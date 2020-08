¡Odio que se la roben!

Suena dulzarrón, pero año a año, cuando pago impuestos que andan por igual corte que los de Dinamarca, alcanzo a imaginar que soy protagonista de una obra colosal, que esa plata educa a alguien y salva a varios de la inmunda; lo que me toca dar se convierte en biblioteca en los Montes de María o a esta hora entrena a una maravilla que volará más lejos que Caterine Ibargüen.

Así que me enfurece cuando se roban mis impuestos los que hacen las leyes de impuestos, los que los administran o vigilan desde garitas con nombres de entidades poderosas. En esas ocasiones soy nada más que un imbécil, incluso cómplice por acción; un sumiso que hace fila en el banco buscando que le pongan el sello de ‘pagado’, mientras en el mismo instante del otro lado de la hoja aquellos gusanos expertos en descuartizar el país estamparán su propio rótulo, más grande y eficiente, que dice ‘sírvase con suficiente hielo’.



Odio sin tregua que los corruptos que se alzan la bolsa dejando escuelas desnudas y acueductos en dibujos eternamente digan que hay otros más corruptos (la doctrina Lara sobre la corrupción ínfima); que reciten a modo de sinfín que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y que casi nunca se demuestre lo contrario porque los expedientes engordan, los términos vencen y el tiempo olvida. Me indigna que corra la historia y jamás renuncien a investiduras que compran y pagan con favores, que salten y se cuelguen más medallas que las de mi heroína del salto triple; que esos triples... se vean seguros y aspiren a otros puestos, compren insólitos lujos y escalen cumbres desde donde tirar más certeramente el anzuelo.



Aunque no los saqueen llevándolos a cuentas impenetrables, entre las cosas que me repugnan hasta perder aliento está ver que mis impuestos y los de otros como yo vayan a parar a cosas como estas: caravanas de guardaespaldas; sueldo, gabelas y pensiones de gobernantes y congresistas de ultraderecha expertos en eternizar odio; salario de algunos podridos en plata que llegan a cargos con la misión única de ayudar a otros a hacer más plata o desde hoy sellar las elecciones de mañana.



Y, para ser sincero, me encantan tantos que trabajan para el Estado, se la ganan justamente y consiguen que la escuela o el hospital se hagan. Entonces, incluso, parece poco lo que reciben.



Gonzalo Castellanos V.