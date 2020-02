Un acierto

Muy buen ministro el doctor Juan Pablo Uribe. Aunque anunciado, muchos no compartimos su prematuro retiro, tras el cual quedan importantes realizaciones como la ley de punto final, que permitirá saldar la enorme deuda con los prestadores de servicios de salud. Llega a esta plaza difícil el doctor Fernando Ruiz, uno de los mayores conocedores del sistema y quien se ha preparado toda su vida para liderar este ministerio. Médico cirujano, con estudios de máster y doctorado en Salud Pública, consultor de organizaciones como la OMS y la Ocde y viceministro en el anterior gobierno. Imposible mejores credenciales para hacer frente a los grandes desafíos que le esperan.

No obstante los avances de estos años, los usuarios siguen padeciendo interminables demoras en su atención, lo que ha ocasionado centenares de miles de tutelas y permanente crisis en los servicios de urgencias, que se han convertido en la solución para acceder al sistema. Un segundo problema es el gasto descontrolado, que, unido a la corrupción, ha ocasionado la insolvencia de muchas EPS y la descomunal cartera vencida que soportan los hospitales. El tercer reto es el más importante, pues consiste en asegurar la sostenibilidad del sistema, agravada por el envejecimiento acelerado de la población y el natural crecimiento de la demanda por servicios, tratamientos y medicamentos.



El ministro Ruiz tiene muy claro cuál es el camino para transformar el sistema, que no es otro que situar al ciudadano en el centro de las decisiones de política pública y propender a que el sistema se adapte a las decisiones del paciente, y no al contrario. Para ello se hace indispensable poner el acento en la prevención, implementando el modelo de medicina familiar que ha demostrado ser exitoso en países como Holanda, Inglaterra, Canadá y muchos más. Al implantar este sistema, cada colombiano tendrá un médico responsable de su salud que le hará seguimiento y lo acompañará en sus tratamientos y rehabilitación.



El nuevo ministro ha planteado ya seis estrategias, que comienzan por hacer efectiva la unificación del régimen contributivo y subsidiado para que todos los colombianos reciban atención igualitaria. La separación existente ha generado ineficiencia, falta de cobertura e inequidad. En el país no se necesitan muchos más hospitales ni camas, pero sí que las redes se organicen y compitan por un buen servicio y no por los recursos, y que haya un nuevo plan de beneficios. También es importante ampliar en forma progresiva la licencia de maternidad en el régimen subsidiado. Millones de colombianas de este hoy no la tienen.



Con el nuevo modelo de medicina familiar se podrá atender la mayor parte de los requerimientos, para que los especialistas se puedan dedicar a los casos de alta complejidad. La primera atención se deberá prestar cerca del hogar o lugar de trabajo, y garantizar que todos los afiliados tengan una consulta anual. Este modelo prevé el fortalecimiento de la red de hospitales públicos y su complementación con los privados. Es indispensable para su éxito asegurar el recurso humano para la prestación en los servicios básicos y también, al menos, 5.000 nuevos especialistas que podrían formarse en los próximos cuatro años. Una propuesta adicional es reconocer a los médicos residentes una remuneración de la cual hoy carecen.



Y, finalmente, el fortalecimiento de la Superintendencia de Salud para que junto con el ministerio puedan combatir a fondo la corrupción y propiciar total transparencia en las transacciones entre las EPS, muchas de las cuales están en mora de ser intervenidas, y las IPS mediante la regulación de los conglomerados dentro del sistema, al igual que se hizo en el sector financiero, además de consolidar la administración de los recursos bajo la forma de un banco de la salud.



Durante largas jornadas debatimos estos temas. Nadie más capacitado y con más experiencia hubiera podido ser designado. Opinión compartida por todos los actores vinculados al sector de la salud.



GERMÁN VARGAS LLERAS