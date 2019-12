¿Paro en infraestructura?

Terminó una edición más del congreso anual de la infraestructura. La Vicepresidenta, con bombos y platillos, dio a conocer el informe de la comisión de expertos, que no es nada distinto de lo que presentamos hace tres años en ese mismo certamen, el Plan Maestro Intermodal 2015-2035.

De novedoso, reconocen que el esquema de 4 G ha sido exitoso, al igual que el fortalecimiento de la institucionalidad con la creación de la ANI y que de no ser por el impulso de obras diseñadas, estructuradas y contratadas en el gobierno pasado por cerca de 50 billones de pesos, la inversión más grande de la región y en su gran mayoría en plena ejecución, el sector no estaría contribuyendo en un 13 por ciento al crecimiento de la economía nacional. Sí, así es, ya que en este gobierno ni una sola concesión pública o privada ha sido licitada, como tampoco conocemos ningún plan de obra pública por desarrollarse. Y en red terciaria, de un presupuesto asignado para este año de 500.000 millones, a la fecha Minhacienda tan solo ha desbloqueado 62.000.



Pero quisiera empezar por referirme a los cuellos de botella que menciona el informe. Comencemos con la gestión predial. El Gobierno olvida que la Ley 1742 de 2014 determina que la gestión predial es responsabilidad del Estado y hace obligatoria la expropiación administrativa de predios para los proyectos de infraestructura y saneamiento básico cuando, transcurridos 30 días desde la presentación de la oferta, no se ha llegado a ningún acuerdo formal, lo cual incluye la entrega anticipada del predio. Siendo esto así, me pregunto: ¿cuántos procesos de expropiación se han iniciado en este gobierno?



En materia de cierres financieros, de lo que tanto se ufanan, es claro que a partir de lo ocurrido en Ruta del Sol 2, Conalvías y Electricaribe, los bancos están siendo más exigentes en el financiamiento de los proyectos de infraestructura. Por ello, la Financiera de Desarrollo Nacional debería asumir un papel más protagónico, lo cual no ha hecho, pues a la fecha escasamente ha desembolsado recursos para los proyectos Bucaramanga-Barranca, Mar 1 y Mar 2, cuyos montos no llegan a 400.000 millones, exigiendo requisitos e, incluso, tasas más onerosas que la propia banca. El Minhacienda reconoció esta situación y se comprometió a corregir el rumbo. Amanecerá y veremos.



Que útil sería que Findeter contribuyera también a este propósito y se concretaran los créditos de la banca multilateral y las inversiones de los fondos de pensiones que tanto habían prometido. Y cabe también preguntarse: ¿dónde están los 5,7 billones que recibió el Estado de la venta de Isagén y cuyo destino era la infraestructura? ¿Por qué no se han usado estos recursos para facilitar los cierres financieros? Por favor.



Y si de buscar nuevas fuentes de financiación se trata, hay que utilizar el gravamen de valorización, que restablecimos también en la Ley 1819 de 2016. Este mecanismo de recuperación de los costos o participación de los beneficios sigue sin ser usado, y el Gobierno da la impresión de ni siquiera conocer el instrumento, comoquiera que este sigue pendiente de reglamentación. En esta misma línea, sería útil apelar al instrumento de la plusvalía y también focalizar en mejor forma los recursos de las regalías.



A otras recomendaciones mencionadas por los ‘sabios’, relacionadas con el licenciamiento ambiental, las consultas previas, el anuncio del lanzamiento de las 5G o, incluso, decisiones institucionales que no avanzan me referiré la próxima semana.



Qué bueno abrir este debate. Basta ya del cuento de que se han dedicado a destrabar entuertos de la administración pasada. Problema gravísimo fue la herencia que recibimos en proyectos como Ruta del Sol 1, 2 y 3, la transversal Américas y el túnel de La Línea, entre otros. Al paso que vamos, centenares de obras serán inauguradas en este gobierno, aunque nunca se reconozca quién las estructuró y financió, pero ni una sola obra relevante tendrá el sello de la actual administración.



GERMÁN VARGAS LLERAS