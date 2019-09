País ingobernable

Natural, obvia, la precisión de la Sección Tercera del Consejo de Estado con respecto a la posibilidad de realizar los proyectos piloto integrales de investigación sobre el ‘fracking’. ¿Cómo podría el Consejo oponerse a unos pilotos que lo que pretenden, precisamente, es darnos luces y evidencias prácticas y reales acerca de los efectos que sobre nuestros recursos hídricos, y en general sobre el medio ambiente, tendría la explotación de hidrocarburos mediante la tecnología de fraccionamiento?

No hay que distraerse, entonces, con esa aclaración. Aquí, lo realmente importante es que el Consejo se pronuncie cuanto antes, de fondo y definitivamente. Llevamos en este debate más de diez años desde que el Conpes autorizó el ‘fracking’ en 2008 y fue incorporado por los planes de desarrollo nacional sucesivos. Diez años esperando una decisión que puede cambiar dramáticamente las finanzas nacionales y el desarrollo integral de nuestro país.



Por eso es muy grave que el Consejo haya rechazado el recurso de súplica que pedía revocar las medidas cautelares. El Gobierno está en la obligación de hacer uso de todos los recursos a su alcance, comenzando por el de aclaración; también el de apelación, tutelar el auto que rechazó el recurso y, en últimas, acudir a la Corte Constitucional. El tiempo se agota y nuestras reservas, también. Las solas pruebas piloto autorizadas pueden tomar hasta 3 años, y luego cualquier desarrollo, que incluirá licenciamientos y consultas previa y popular, un tiempo similar o mayor.



Pensando también en la celeridad del proceso, nos gustaría saber por qué los consejeros desecharon las ponderadas recomendaciones de la Comisión de Expertos y resolvieron encargar nuevos dictámenes a la Universidad Nacional. Resulta extravagante que de esta nueva comisión hagan parte dos politólogos y una antropóloga. Y creo que también va siendo hora de que el país sepa cuáles son las organizaciones y quiénes las personas que lideran la llamada Alianza Colombia Libre de Fracking, que actúa como demandante y cuyo vocero principal, Carlos Andrés Santiago, funge como asesor político de la candidata Claudia López, alianza compuesta, entre otras, por la Red de Iglesias y Minería, Mesa Ambiental Franciscana, la Red Intercultural para la Sanación y hasta el sindicato de la Dirección de Impuestos.



Por fortuna, el país ya conoce las implicaciones de este trascendental fallo. En primer lugar, perderíamos la posibilidad de por lo menos duplicar nuestras reservas de petróleo y gas. Las primeras podrían pasar de 6,2 años a 23 y las segundas, de 10 a 35 años. Ello permitiría mantener nuestra autosuficiencia, así como nuestro nivel de exportaciones e ingresos por estos conceptos. En 2018, las exportaciones de crudo y sus derivados ascendieron a 17.000 millones de dólares, o sea, el 40 % del total de lo que exportamos al mundo. Aun así, ese año nuestra balanza comercial fue deficitaria en más de 7.000 millones. No hay que ser un genio para adivinar lo que le pasaría a Colombia si en lugar de recibir estos ingresos por exportaciones tuviera que empezar a importar gas, petróleo y derivados. En 2015, ese déficit habría sido de 30.000 millones de dólares.



Pero las más afectadas serían las regiones, que dejarían de recibir por concepto de regalías más de 15 billones de pesos anuales, con lo cual perderían toda su capacidad de inversión.



Hoy, en Estados Unidos se han perforado 145.000 pozos y en Argentina, 1.400. Nada de lo que vaticinan los grupos que se oponen radicalmente al ‘fracking’ ha ocurrido. Pero ellos no quieren escuchar ninguna razón, ni que se desarrolle ninguna prueba; tampoco, entender las gravísimas consecuencias para el país de una decisión adversa. Han hecho de este tema una bandera politiquera y se niegan por principio a aceptar que sí es posible el desarrollo de nuestros recursos naturales de una manera sostenible y respetuosa con las generaciones futuras.



GERMÁN VARGAS LLERAS