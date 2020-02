Metro: muchas preocupaciones

No quiero ser ave de mal agüero con respecto a la obra de infraestructura más anhelada por los bogotanos, como es el proyecto del metro. Más allá de los debates técnicos, de si es elevado o no, creo que todos queremos esta obra que permitirá solucionar en parte la pesadilla de movilizarse en una ciudad de 9 millones de habitantes. También esperamos que el metro pueda desarrollarse sin problemas, sin sobrecostos y en los tiempos comprometidos. Esa motivación es la que me lleva a llamar la atención sobre algunos aspectos, para nada menores, en cuanto al proceso de selección y la firma escogida.

Comencemos con el proceso. Al posesionarse, el alcalde Peñalosa hace borrón y cuenta nueva de lo adelantado hasta el momento, y demoran más de tres años para abrir la licitación en junio de 2019 y cerrarla tan solo en tres meses. La evaluación tomó veinte días, por un equipo improvisado y de cuestionada experiencia, según informe de la Contraloría; y la adjudicación, escasos seis días. De estos afanes esperemos que, además del cansancio y los aplausos, no hayan quedado otros vicios y malas decisiones que lamentar.



No quiero parecer suspicaz, pero cómo es posible que la doctora Alexandra Rojas, gerente de TransMilenio entre 2016 y 2017, y luego miembro de la junta del metro en la cual se aprobó el contrato para los estudios del patio taller con la firma Consultoría Colombiana, pasara después a ser vicepresidenta y posteriormente representante legal de esta compañía, a la cual luego se le adjudicaría también la estructuración del TransMilenio por la avenida 68, así como por la carrera 7.ª.



¿Será cierto que Consultoría Colombiana tenía un conocimiento detallado de la licitación del metro por tener en su equipo para esta época a la doctora Rojas? ¿Uso de información privilegiada? Dada la precisión de la oferta china, ¿cómo descartar esta hipótesis?



Y ahora que se contratarán los estudios de ingeniería de detalle, no sería para nada raro que Consultoría Colombiana se hiciera también con este contrato, así como con el de interventoría, sobre cuyo pliego ya presentaron observaciones. Monumental puerta giratoria.



Pero muy preocupante es que la firma china –Chec–, que se ganó la licitación del metro, ya era conocida en Colombia, pues se había ganado una licitación 4G para la construcción de la carretera en el tramo de Santa Fe de Antioquia al Urabá.



El contrato, por valor de 2,5 billones de pesos, se inició en noviembre de 2015 y debería terminar en diciembre del 2021, pero es evidente que ello no ocurrirá, pues las unidades funcionales comprometidas para ser entregadas en 2019 ya no lo fueron, como tampoco lo serán las de 2020 y 2021.



El cierre financiero no se protocolizó sino 4 años después de firmado el contrato, aunque el banco principal es el Bank of China. Por supuesto, el primer desembolso no se produjo hasta octubre del año pasado, justo un par de meses antes de la adjudicación del metro. Qué casualidad. Me pregunto si de no existir el proyecto del metro se hubieran hecho el cierre financiero y el desembolso para dicha carretera. Lo cierto es que a la fecha, cuatro años después de firmado el contrato, el avance real de la obra es tan solo del 14 %.



Si le está quedando grande a esta firma una carretera que ni siquiera es de doble calzada, ¿qué podemos esperar de un proyecto tan complejo como el del metro? Lo mínimo es que nos demuestren que cumplen con el contrato que ya tienen y despejen todas las dudas que hoy se presentan. Repito que no quiero ser ave de mal agüero, pero es dicho popular que por el desayuno se conoce el almuerzo. Toda la razón tiene la alcaldesa acerca de la necesidad de ejercer todos los controles sobre esta obra. Yo cumplo hoy con dejar expresadas mi preocupación y constancia.



P. D. Sumamente contradictorias las explicaciones del director del Invías. Por fortuna, esta semana la Contraloría y la Procuraduría abrieron investigación sobre el caso que denuncié. Cuando sobrevengan las condenas al Estado, las personas mencionadas en mi artículo anterior tendrán que dar muchas explicaciones.



GERMÁN VARGAS LLERAS