El balconazo

Por segunda vez el presidente Petro hace uso del balcón presidencial para amedrentar al Congreso, a las cortes y para amenazar a la ciudadanía. Varias reflexiones y muchas inquietudes me ha generado esta alocución.

Lo primero, una nueva versión del Presidente: el Petro filósofo. Con qué propiedad se atreve a citar a Hegel para concluir que en Colombia no existen libertades, por la existencia de necesidades. Con este argumento han llegado al poder las peores dictaduras, comenzando por la bolchevique, que a nombre de la revolución y del hambre exterminó a más de 20 millones de personas. En su particular visión, que el país empieza a reconocer, el tema de las libertades es secundario como lo es también el desprecio por la opinión ajena y por el disenso y, en últimas, por los valores de la democracia.

El Petro historiador

Todo régimen autoritario ha buscado reescribir la historia. El de Petro no es la excepción. Baste escuchar o leer el discurso sobre nuestros 500 años de historia y de esclavitud solo interrumpidos brevemente por Bolívar, José María Melo, López Pumarejo y Petro. Gracias a Él tenemos una nueva versión de la Independencia y del Libertador, de toda nuestra vida republicana, de la violencia, de la exclusión de las mayorías y del “desastre social” que ha sido Colombia por siempre hasta nuestros días. ¿Será esta versión la que van a imprimir en las nuevas cartillas escolares para propagar el odio y la violencia desde las escuelas?

Pero el cambio tenía que llegar. Y llegó de la mano de la primera línea, que no eran terroristas sino “jóvenes perdidos en el rebusque” que “estaban poniendo encima de la barricada la bandera de la dignidad, la bandera de la democracia, la bandera de la libertad”. Y ahora reaccionamos airados contra la Vicepresidenta por lanzar vivas a la primera línea, cuando el Presidente es capaz de decir que “gracias a esa lucha yo estoy aquí” y que si no hubiera sido elegido “quizás las luchas hoy serían más intensas y terribles”. Ninguna duda nos queda de quién fue el responsable de incendiar este país y de traer más miseria a los hogares colombianos en medio de la pandemia.

Las reformas. “El intento de coartar las reformas puede llevar a una revolución”. Más claro, imposible. Por las buenas o por las malas se aprobarán las reformas y tal como fueron presentadas por el gobierno providencial del Presidente. En cuanto a la reforma agraria, amenazó con movilizar a 11 millones de campesinos. Les pidió organizarse y salir a la carretera. Vaya invitación para reclamar cualquier derecho. Y nuevamente la filosofía: “La tierra es de quien la trabaja”; y por allí mismo, las cosas son de los que las necesitan. ¿Por qué no?

“La reforma de la salud aún sobrevive” dijo y, añado yo, la vamos a sacar sin ceder ante los intereses de los herederos de los esclavistas, cuyo principal representante es el expresidente Gaviria, traidor de las ideas y del pueblo liberal. Si no se aprueban las reformas, desaparecen las EPS. Morirán como un dominó, al igual que los fondos de pensiones. Más claro, imposible: se aprueban o se aprueban.

Con los medios de comunicación fue suave. Solo los acusó de mentir y engañar. Puede que me equivoque, pero no he visto reacciones ante tal acusación.

“El Gobierno lucha hasta donde el pueblo permita”. Me pregunto si no sabe leer las encuestas. El 84 % del pueblo piensa que Colombia va por muy mal camino, el 65 % ha perdido la confianza en Petro, no cree que sea la persona para conducir a Colombia. Me pregunto si las reformas se van a hacer en contra de la voluntad popular. ¿A punta de marchas sindicales y de empleados públicos obligados, como la de la plaza de Armas del 1.º de mayo?

Anticipo que el señor presidente Petro se quedará cada vez más solo en esos palacios enormes y fríos. Y es en ese momento cuando tendremos todos que estar más alerta que nunca. Miren esta última perla del discurso: “Quizás pensaron: Petro en la Presidencia tiene tantos obstáculos internos dentro del Gobierno, externos frente al Congreso, las cortes, los principios de la independencia de las ramas pueden acorralar a Petro en su intención de hacer reformas”. Forzoso concluir que Petro no descansará hasta remover todos esos obstáculos internos y externos que no son nada distinto a la Constitución Nacional, la independencia de los poderes y la democracia.

GERMÁN VARGAS LLERAS

(Lea todas las columnas de Germán Vargas Lleras en EL TIEMPO, aquí)