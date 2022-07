Muy oportuno el editorial publicado el día lunes en este diario donde se exaltan las tareas cumplidas por el Gobierno en el sector transporte. La nota me obliga a dar un mayor alcance a mis afirmaciones de la semana pasada, en particular a lo relacionado con los avances del llamado transporte multimodal.

Comienzo por decir que si la consigna del Gobierno era “concluir y concluir”, el balance del sector es pobre. Sorprende que sigan llevando al Presidente a inaugurar proyectos que no pasan de ser tramos de obras que dan por entregadas. Hablan de 11 vías de las 30 heredadas, pero lo cierto es que son a lo sumo 6 terminadas al 100 % si se incluye la IP Chirajara-Fundadores. Entregan concluido el 20 % de lo que recibieron.



Omiten, sí, referirse a proyectos claves como: río Magdalena 2 con avance de 36 %; Mulaló-Loboguerrero, que nunca lograron “destrabar” y por lo tanto su avance es 0 %;tercer carril Bogotá-Girardot, en manos de Conconcreto desde hace 6 años y con avance de 10 %; Santana-Mocoa-Neiva, con 2 %, transcurridos 5 años y habiendo permitido que se cediera el contrato; malla vial del Meta, 2,7 %, en manos de Odinsa y El Cóndor desde hace 5 años; Bucaramanga-Pamplona, con 11 %, y la doble calzada de Santander de Quilichao-Popayán, 0 %. No quiero extenderme, pero ¿a esto es a lo que llaman concluir?



Y con respecto a la multimodalidad, el balance puede ser incluso peor.



Aeropuertos: el Gobierno recibió 16 concesiones y 36 aeropuertos de la Aerocivil, todos hoy en operación. Pero la pregunta es: ¿qué deja la actual administración? Les quedó grande El Dorado 2 y también la alternativa de la 3.ª pista, cuando El Dorado amenaza con colapsar en 2023. Y qué tal lo del aeropuerto del Café, que fue la gran promesa. Queda nuevamente enterrado un segundo terraplén, y la obra suspendida. Pero claro, la firma contratada no podía ser otra que OHL, que al igual que Sacyr la semana pasada también fue sancionada en España con 21,5 millones de euros por haber alterado el sistema público de licitaciones. La firma constructora sancionada, el exdirector de Aerocivil destituido por atreverse a multarlos, el gerente despedido y un litigio más en curso. Buen balance.



En Providencia el compromiso fue que estaría listo en 100 días. Ya ha pasado un año y medio sin que termine la obra, y actualmente opera con una torre de control portátil.



También les quedó grande el proyecto del nuevo aeropuerto en Bayunca, y ni qué decir de las mejoras del Rafael Núñez, ambos en Cartagena, no obstante el madrinazgo que tenían. Igual suerte corrió el de San Andrés.



El gran compromiso de la multimodalidad era la navegabilidad del río Magdalena. Cuatro años de anuncios para saber que finalmente se declaró desierta la licitación. ¿Por qué nadie ofertó? Más aún cuando con el mismo presupuesto rebajaron el alcance de la obra sacando el tramo La Dorada-Barranca. Y no obstante los contratos celebrados por urgencias manifiestas, tampoco lograron recuperar el canal de acceso al puerto de Barranquilla.



Sigamos con los ferrocarriles. Sí se lanzó el llamado Plan Maestro Ferrocarrilero y se aprobó el Conpes 4047, sobre riesgos contractuales para esta modalidad, pero el transporte férreo en estos cuatro años disminuyó en un 37 % y, lo más grave, no se colocó ni un durmiente. Hoy están inactivos 1.729 km, más de la mitad de la red férrea.



Tampoco licitaron la llamada 5G La Dorada-Chiriguaná del corredor central. Nada de nada.



¿Y los puertos? Recibieron inversiones del gobierno anterior por 2.356 millones de dólares; 55 terminales en 8 zonas portuarias que movían 444 millones de toneladas de carga.



Hay que reconocer que concesionaron Puerto Antioquia, pero no lo lograron con Pisisi, también en el Urabá antioqueño.



Del Invías baste decir que nunca se contrataron carreteras claves que contaban con estudios y diseños y que hubieran permitido poner en marcha el sueño de conectar la Orinoquia y la Altillanura con la vía Puerto Gaitán-Puerto Carreño, así como la conexión Pacífico-Altillanura y la carretera de la alta Guajira, entre muchas otras. Pero nada de esto se logró. Hasta terminar el tercer carril Anapoima-Bogotá les resultó imposible.



P. D.: ¿será que se atreven a adjudicar esta semana las obras del canal del Dique al oferente único Sacyr por 3,3 billones? Todo indica que sí. Aplausos para un día y una pesadilla de incumplimientos y reclamaciones para el futuro.



GERMÁN VARGAS LLERAS



