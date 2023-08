Un mundo posible

El mundo cambió. Treinta años globalizando sin rostro humano, con una economía cuyos objetivos eran prioritariamente aumentar la producción, el consumo y la ganancia, a costa de la explotación indiscriminada de los recursos naturales no renovables y teniendo como fin último exclusivamente el de crecer y acumular.

Esa estrategia, depredadora y desigual en la distribución del ingreso y en la que muchos de los derechos humanos fundamentales se convirtieron simplemente en mercancías y no en obligaciones de los Estados y de los gobiernos, debe ser detenida.

La ciencia ha definido que el calentamiento global y sus riesgos asociados tienen plazos definidos para la destrucción que conducen a la desaparición de la misma especie humana. Muchos de nuestros gobernantes han entendido como necesario e ineludible un cambio en el modelo hacia una economía sostenible, productiva e inclusiva y la necesaria definición de una nueva gobernanza multilateral.

Desafortunadamente, las grandes economías no se comprometen con este cambio. Cierran los ojos y los mercados. Parecería que para ellos no hubiese existido el covid, ni que los tocase la guerra y siguen simplemente aumentando los subsidios y la protección a las inversiones. No dudan en poner en riesgo el marco legal multilateral: en lo político, económico y financiero, y por supuesto, en lo comercial.

Regresan al bilateralismo y a la protección, profundizan la desigualdad entre las naciones y creen que por superioridad armada, económica o tecnológica, a ellos jamás los alcanzará la crisis.

Colombia decidió no ser parte de ese grupo. La democracia permitió la llegada de un nuevo proyecto de gobierno. Se cumple un año en la búsqueda del cumplimiento de su propósito de convertirse en potencia de vida, con justicia social, económica y ambiental, pero más que nada, en paz.

En eso creemos los que somos parte de este gobierno. Después de un año, desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo construimos políticas públicas que tienen como sustento una concepción profundamente humanista y la decisión de seguir en el camino indeclinable frente a la tragedia a la que nos conducen el calentamiento global y la carbonización del planeta. El objetivo de estas políticas es transitar de una economía extractivista al desarrollo productivo, a una economía del conocimiento, inclusiva, productiva y sostenible.

La política de comercio exterior propende a fortalecer el multilateralismo para equilibrar los compromisos ambientales con respecto al comercio y la inversión. Creemos en la integración Latinoamericana, las posiciones conjuntas Sur-Sur, en las negociaciones internacionales, el rescate de los equilibrios en materia de protección de la inversión, los necesarios equilibrios de recuperación de la Amazonía, la transición energética limpia y la paz total.

La reindustrialización basa sus objetivos en el cierre de brechas territoriales y la reducción de la desigual, con apuestas claramente definidas en transición energética, recuperación de la soberanía alimentaria y la agroindustria y por la integración de las pymes a las cadenas de valor nacionales e internacionales.

Creemos en la atracción de la inversión privada, a partir de nuestra extraordinaria oferta basada en la biodiversidad, nuestra pluricultura, plurietnia y el desarrollo conjunto con las comunidades y los territorios, donde el fortalecimiento de la economía popular es la norma.

En turismo el objetivo es construir capacidades en el territorio para consolidar el desarrollo sostenible, responsable y regenerativo de esta actividad. Queremos aprovechar, además, la belleza del país, en armonía con la vida y con el entorno.

El presupuesto nacional prioriza el cumplimiento de estas políticas, los agentes económicos y sociales cada vez entienden más su responsabilidad. Nuestro compromiso con el multilateralismo y la transición energética es reconocido en el mundo. Somos agentes de vida, no de destrucción. Queremos vida para cumplir con los compromisos derivados de estas políticas desde el Gobierno o donde nos ponga el destino.

GERMÁN UMAÑA MENDOZA

Ministro de Comercio, Industria y Turismo

