‘Quo vadis’, Cartagena?

Una vez amurallada toda la ciudad, los cartageneros la llamaron con afecto el Corralito de Piedra. Cartagena te entra por los ojos, por el olfato, por la piel, por los oídos y termina de forma irremediable en el corazón. Cartagena, la ciudad de todos. Los presidentes de la República siempre han pasado mucha parte de sus periodos en ella. Rafael Núñez, por ejemplo, terminó sus días en esta bella ciudad.

La Casa de Huéspedes Ilustres ha sido el sitio de encuentro de nuestros presidentes con la mayoría de los mandatarios del mundo. Cartagena es la imagen de Colombia. Recuerdo, siendo embajador en el Estado Vaticano, que mis colegas de todos los países decían que una vez se diera la paz en Colombia querían venir, pero a donde realmente querían llegar era a la Heroica, llamada así gracias a esos 105 días que resistió a los ataques por mar y tierra propinados por el sanguinario Pablo Morillo, cuando Fernando VII lo envió a reconquistar estas tierras en 1815.



Murieron en esa época más de 4.000 personas, casi todos los habitantes de ese pequeño poblado. Como dicen sus historiadores, hace 206 años esos pobladores fuertes y valientes ofrendaron su vida en lugar de entregarse a los conquistadores desalmados. Dice Rafael Vergara que fueron días de heroísmo y resistencia.



De otro lado, los gobernadores de Bolívar y los alcaldes de Cartagena han sido una especie de “niños mimados” por todos los presidentes de la República, al menos en los años que recuerdo. Siempre han tenido la oportunidad de reunirse con el Presidente de turno en Cartagena, mientras los alcaldes y/o gobernadores del interior teníamos que esperar pacientemente a que nos dieran una cita en la fría Bogotá.



Pero todo lo anterior parece que no hiciera efecto. Cada que uno va a Cartagena encuentra situaciones complicadísimas. Recuerdo una visita que alguna vez hice con uno de sus alcaldes a los barrios de invasión que poco a poco se han ido legalizando. Esa es otra ciudad, llena de carencias y dificultades, muy diferente a la que vemos en la playa y en el centro histórico. La gente pasa el día jugando dominó o cartas, poniendo sus equipos de sonido (las famosas champetas) al más alto volumen entre casa y casa y los niños, léase bien, los niños pasan el día nadando entre aguas nauseabundas y rodeados de animales (marranos, perros y demás) que se refrescan en los mismos sitios.



Mientras tanto, la clase política cartagenera ha venido haciendo de las suyas desde hace muchísimos años, con contadas excepciones de funcionarios que hicieron su labor de forma ética y hoy lamentablemente también son víctimas de los entes de control (caso Mariamulata). La situación actual de nuestra ciudad heroica es lamentable.



Después de estar ausente de la ciudad durante 18 meses por culpa de la pandemia, volvimos en días pasados con algunos amigos extranjeros. ¡Qué vergüenza!: el centro histórico está abandonado, las calles rotas y oscuras, el olor de las alcantarillas es horrible, los semáforos están en pésimo estado (nos tocó ver un accidente por culpa de ello) y las calles de las principales avenidas, también rotas como es el caso de la avenida San Martín.



En resumen, a pesar de que eligieron un alcalde ajeno a todas las maquinarias políticas, que se ha dedicado a hablar mal de todo el que no está de acuerdo con él, parece que nada ha cambiado. La ciudad sigue en lamentable estado y parece que sus autoridades no se preocupan por ella. ¿Cuántos alcaldes más habrá que elegir para que por fin nuestra amada Cartagena algún día esté bien administrada?



¿Para dónde vas, Cartagena?



GERMÁN CARDONA GUTIÉRREZ



(Lea todas las columnas de Germán Cardona Gutiérrez en EL TIEMPO aquí).