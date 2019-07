Infraestructura: una buena apuesta

El resultado del crecimiento económico del primer trimestre del 2019 registró una variación positiva de 2,8 por ciento. Un desempeño modesto pero alentador, dados el contexto fiscal y la coyuntura nacional e internacional del presente año.

No obstante, es evidente que estaríamos contando una historia muy distinta en materia económica si no existiesen los flujos de inversión que ha movilizado la ejecución de las construcciones atribuibles al programa 4G, la implementación de la ley de APP y la modernización aeroportuaria, por solo mencionar algunos.



Las cifras son contundentes. Al comparar el crecimiento del indicador de obras civiles registrado para el primer trimestre del 2019, contra el mismo periodo del año pasado, se observa que la variación de las inversiones en obras fue de 7,9 por ciento.



Dicho comportamiento se explica, principalmente, por el rubro correspondiente al modo carretero, el cual creció 6,5 por ciento. Finalmente, las cuentas nacionales están dando fe de lo que denominamos en su momento la revolución de la infraestructura, la cual fue, sin duda, una buena apuesta.



Como lo han mencionado muchos analistas económicos, los proyectos asociados a las obras de infraestructura no solo movilizan recursos de capital, también generan empleo, dinamizan la actividad empresarial de todos los sectores involucrados en su encadenamiento productivo y, no menos importante, se convierten en polos de atracción de inversionistas nacionales y extranjeros que ven en nuestro país un destino seguro y rentable. En resumen, la infraestructura es fuente de progreso y de crecimiento económico.



Lamentablemente, algunos funcionarios del Gobierno prefieren enfatizar en lo que sale mal y poco en lo que salió bien. Con conocimiento de causa puedo afirmar que en nuestro país se han ejecutado obras cuyo éxito ha implicado sortear un sinfín de situaciones técnicas, ambientales, sociales y financieras.



Se requirieron una nueva ley y una nueva institucionalidad, casi tres años en estructuración y otros dos licitando e iniciando los contratos. Los cierres financieros siguen avanzando al ritmo que el mercado colombiano lo ha permitido, muchos de ellos hasta agosto del año pasado y otros, este año.



Un proyecto que sale bien y supera los obstáculos propios de la fase de ejecución es la demostración de que Colombia puede pensar en grande en materia de infraestructura. Siempre dijimos que esta no tiene color político, no tiene un único sello, es un programa de Estado; en resumen, es de todos los colombianos y trasciende los gobiernos.



Indudablemente, apenas ahora estamos empezando. Para lograr esto es necesario continuar con el compromiso de estructurar antes de ejecutar. La buena estructuración es el principio que determina el éxito de las obras. Así lo reconocen entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) y el Banco Mundial.



Que sea este el momento de sumarnos todos a lo que viene después de la revolución de la infraestructura y a pensar en la Colombia que queremos: pujante, en pleno desarrollo y con equidad, como muy bien se dice ahora.



* Exministro de Transporte