Arturo* (nombre ficticio) es un importante empresario del sector de la construcción que lleva más de 30 años trabajando con responsabilidad y coraje por su empresa y por el país. Ha tenido contratos con muchas empresas públicas colombianas, pero está preocupado porque una gran cantidad de alcaldes y gobernadores le están torciendo el pescuezo a la contratación pública y se dedicaron a adjudicar licitaciones nuevamente a través de los famosos pliegos sastre.

Hace 5 años el Gobierno Nacional inició una campaña, apoyado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura y la Sociedad Colombiana de Ingenieros, entre otras entidades, y presentó un proyecto de ley llamado de pliegos tipo, el cual fue sancionado por el Congreso de la República en enero de 2018. El gobierno Duque ha presentado otras leyes y decretos para ajustar esta, y hay en el Congreso un nuevo proyecto de ley (341 de 2020) para seguirle poniendo orden a la contratación pública en Colombia.



Pero el problema de Arturo* se ha vuelto más grave debido a que muchos alcaldes y gobernadores hábilmente están haciendo uso de unas figuras bastante traviesas para seguir acomodando la adjudicación de obras públicas en beneficio de sus protegidos. Como dicen Arturo* y muchos más contratistas de infraestructura, consultoría e interventorías, los burgomaestres locales les perdieron el miedo a Dios y también al diablo, y las licitaciones ahora las adjudican a través de empresas industriales y comerciales del Estado, donde pareciera que nada se puede hacer para controlar estos nidos de corrupción.

Reconocidas empresas constructoras de obras públicas se sienten impedidas para presentar más propuestas porque muchas alcaldías y gobernaciones cuelgan los pliegos a horas inusitadas, exigen condiciones inverosímiles y dan 24 horas o menos para presentar las propuestas. Los pliegos sastre regresaron con otro vestido.



En nuestro país está enquistada la famosa frase de que hecha la ley, hecha la trampa. Por eso se dice que el ADN de la corrupción, en lugar de desaparecer, se fortalece cada vez más.



Esperamos que los señores parlamentarios que están liderando el nuevo proyecto de ley busquen prohibir que las administraciones regionales liciten por debajo de la mesa, usando todo tipo de triquiñuelas y que se acojan por obligación las exigencias de las entidades que licitan seriamente. Muchos mandatarios regionales buscan torcerle el pescuezo a la ley y seguirán siempre tratando de hacer las cosas a su amaño. Todos queremos que la descentralización se fortalezca, pero saber que hay más de 2 billones de pesos para invertir en vías terciarias y casi 20 billones de pesos represados en regalías, exige que estos recursos se inviertan correctamente para no seguir haciendo obras donde no se requieren o, lo que es peor, para seguir engordando la lista de elefantes blancos que hay a lo largo y ancho del país.



Colombia no es un país pobre, es un país mal administrado. La experiencia ha demostrado que muchas obras se pueden hacer en tiempo y costos correctos, mientras muchas otras se hacen de manera ineficiente y corrupta. Dicho todo esto, ¿a quién se le ocurriría revivir los anticipos?



El peor flagelo que tiene Colombia es la corrupción. Mucho peor que el narcotráfico. Ojalá que aquellos que se especializan en ir contra el buen manejo de los recursos públicos caigan en manos de las autoridades y sean sancionados ejemplarmente.



GERMÁN CARDONA G.



