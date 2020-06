Vienen las réplicas

Ante el catastrófico terremoto que ha traído el coronavirus, se nos está olvidando lo que enseña la sismología: las réplicas pueden ser más devastadoras que el mismo evento telúrico. Si se miran las perspectivas sobre el futuro inmediato de la pandemia, se nota que está primando una visión bastante idealista en el sentido de que estamos viviendo una pesadilla pasajera y al abrir los ojos todo estará en su puesto, y que las cosas volverán a una normalidad cercana a lo acostumbrado. Ese optimismo, que peligrosamente se ha generalizado, es bastante infundado.

La primera réplica ya llegó con la postergación recurrente del punto de inflexión de la pandemia en Colombia. Que es en mayo, que seguro en junio, que más bien en julio, y ahora nos dicen que quizás será en agosto. Los números no parecerían indicar que esto vaya a ser así, y el tan cacareado ‘aplanamiento de la curva’ no se ve por ninguna parte. No se extrañen si mientras leen estas líneas se decreta una extensión adicional del confinamiento, lleno de parágrafos, articulitos y excepciones, que no sirven para nada y en cambio sí dejan a todos expuestos a las arbitrariedades de los alcaldes, los policías y hasta de los porteros de los edificios.



La injustificada sensación de alivio que se está viviendo no solo alargará la primera ola de la enfermedad en nuestro país, sino que con altísima probabilidad garantiza una segunda oleada, quizás un tsunami, de nuevos casos. Eso ya se ve en otras latitudes. Como lo señaló ayer el editorial de este diario, de no acompañarse la apertura de la actividad productiva con una verdadera convicción colectiva sobre la adopción personal de las medidas de protección, algo que francamente no parece estar ocurriendo si se observa la indisciplina que hay en la calle, una hecatombe parecería ineludible.



La otra ilusoria esperanza, a la que tantos le están apostando, es la aparición de una panacea médica, ya sea tratamiento o vacuna, que elimine el problema de la noche a la mañana. Todos abrigamos esa ilusión, pero la verdad es que nadie serio pronostica que esa poción mágica va a estar disponible realmente antes de un año o dos. Además, vendrá el problema de a quién, cómo y a qué costo se dará acceso a esos medicamentos. Colombia no parecería figurar entre los primeros en la lista que tendrán la posibilidad de contar con el beneficio de esa solución definitiva.



En el frente económico, el relajamiento sectorial ha creado una sensación de euforia que no tiene en cuenta ni la persistencia ni la profundidad del daño estructural causado por la pandemia. No se trata de alimentar escenarios catastróficos, pero tampoco se pueden generar expectativas irrealizables en el sentido de que la recuperación económica está a la vuelta de la esquina. Después de un ‘shock’ de aceleración del crecimiento en el corto plazo, que está generando el consumo reprimido y postergado durante el encierro, las realidades de la destrucción irreversible de puestos de trabajo, la contracción crónica de la demanda mundial y el empobrecimiento de la clase media y de los sectores populares se impondrán inexorablemente.



Y quienes se frotan aliviados las manos, creyendo que la pandemia ha enmudecido de manera permanente la protesta social, se equivocan de cabo a rabo. Solo basta ver lo que está sucediendo en Estados Unidos, donde la injusticia social y el racismo se han mezclado explosivamente con la crisis del coronavirus para crear la movilización social más grande en la historia de ese país. La supuesta armonía altruista que emerge de una tragedia colectiva no es más que una ficción. Exceso de ilusión, insuficiente precaución.



‘Dictum’. En la operación Camaleón, en junio del 2010, triunfó la doctrina de la capacidad estratégica ampliada que genera la complementariedad táctica Fuerzas Militares-Policía Nacional.



GABRIEL SILVA LUJÁN