Es muy común, en las ciencias neurológicas, siquiátricas y en las relacionadas con la mente, el uso de lo que antaño se conocía como los ‘electroshocks’. Este método funciona mediante la imposición de electrodos sobre el cráneo, con ubicaciones estratégicamente escogidas según los resultados deseados por el tratante. En la intensidad de la corriente y su duración reside el ‘quid’ del asunto. Unos amperios de más, un punto cerebral adicional, unos cuantos segundos agregados al tiempo, y aquello que tenía propósitos terapéuticos benignos se convierte en un arma peligrosa.

La TEC –mal utilizada– puede llegar a alterar la personalidad, inducir comportamientos anómalos, crear parálisis, disparar estados catatónicos, generar alucinaciones, hacer perder la voluntad, trastocar los valores y las ideas. Por eso es una técnica que, además de ser usada en el universo de la medicina, también se ha utilizado encubiertamente para propósitos ‘non sanctos’ y ha sido ampliamente estudiada, desde la época de los nazis, por los servicios de inteligencia.



Ahora hay quienes quieren transformar la metodología de inducir convulsiones, con un consistente y refinado procedimiento, para controlar y domesticar la sociedad. La cadena de acontecimientos que ha vivido el país no se distancia mucho de una sobredosis de ‘electroshocks’. No se podría describir mejor lo que sentimos los colombianos. Entramos en convulsiones, día de por medio, inducidas por el uribismo, que no es que quiera curarnos de la evidente depresión que viven las familias colombianas ante la crisis política y económica. No, señores. Aquello que desea el uribismo es convulsionarnos para doblegarnos. Y no es de extrañar que esa terapia de ‘electroshocks’ sociales a la que nos tiene sometidos el uribismo haya producido confusión, desubicación y una generalizada percepción de desorientación. El paciente con sobredosis de este tratamiento termina rogando, suplicando que suspendan, que le devuelvan la normalidad y el orden. Es cuando el terapista se transmuta en redentor. En un redentor que ofrece una mano amiga para superar el caos.



Históricamente, los dictadores, los opresores, los emperadores saben cómo hacerse desear. Nutriendo deliberadamente el caos, convulsionando la sociedad, generando una patológica obsesión nostálgica por el retorno a un orden “de verdad” que jamás existió, logran que en la percepción colectiva, los riesgos asociados con el autoritarismo se minimicen y las bondades del tirano benevolente se acentúen.



La ‘gran estrategia’ del uribismo es a todas luces el cambio de régimen. Se trata de refundar la república, mediante una ruptura institucional que abra las compuertas a un proceso de rediseño constitucional. Ese es el propósito. Por eso, ante cualquier incertidumbre política o desavenencia institucional, propias de toda democracia, brincan los áulicos de Uribe para caracterizar la situación como una crisis que exige apelar a caminos de excepción. Deslegitimar el orden que aspiran a cambiar, aplicándole en primer lugar los ‘electroshocks’ al Poder Judicial, es el preámbulo de una “ofensiva final” a la estabilidad institucional.



El problema de este enfoque es que resulta autodestructivo alimentar la sensación de caos permanente, manteniendo el país convulsionado, estando simultáneamente en el poder. Sin embargo, cuando se tiene una ‘gran estrategia’ mesiánica de ese alcance, que a Duque le vaya bien o mal se vuelve irrelevante.



GABRIEL SILVA LUJÁN