Cuando nos tocaba viajar por carretera en ‘flota’, con precipicios a lado y lado, conducidas por choferes que andaban a velocidades espeluznantes, con subidas, bajadas y curvas sorpresivas, rezábamos en silencio para que no surgiera la más temida de las advertencias: ¡¡Nos quedamos sin frenos!! Ese era el anuncio de una catástrofe ineludible en la que el vehículo y sus pasajeros terminaban destripados en el fondo del abismo.

Esa es la sensación que le está surgiendo al país con el manejo de la pandemia. Sin duda, enfrentar el coronavirus, en el terreno de la salud y en sus consecuencias económicas, requiere un manejo ágil, creativo y eficaz del Gobierno Nacional. Nadie puede discutir que la emergencia es real y severa en el terreno social, económico y de orden público. Al Gobierno le ha tocado andar por una carretera desconocida, a altas velocidades como lo exige el avance del virus; maniobrando, incluso improvisando, sobre la marcha. Pero como en el caso del bus intermunicipal de marras, lo único que no puede pasarle al presidente Duque es que, en su afán de acertar y llegar al destino de controlar la epidemia, se quede sin frenos.



Esta emergencia no es como las que tenían en mente los padres de la Constitución Política. Es algo inédito, que trasciende los escenarios más desorbitados que se discutieron cuando se plasmaron en nuestra carta magna los poderes excepcionales otorgados al Ejecutivo para enfrentar amenazas severas a las instituciones, al orden social o al país. Aun así, no es posible permitir que –con la justificación de la gravedad de la amenaza– el Ejecutivo ejerza, así sea con la mejor de las buenas voluntades, un poder omnímodo, sin controles, contrapesos y frenos.



Desafortunadamente, el Gobierno Nacional está actuando bajo la presunción de que no están sujetos a restricciones y límites; creen que el coronavirus les da derecho a no tener que someterse a la supervisión institucional y de la opinión. Esa actitud menoscaba la democracia. Dicho fenómeno no solo es culpa del Ejecutivo. El Legislativo ha mostrado una muy pobre iniciativa para ejercer el control político, que es obligatorio, sobre las normas y decretos que expide el Gobierno a metrallazo limpio.



Los padres de la patria creen que controlar y pedir explicaciones será visto como un entorpecimiento por la opinión pública. Todo lo contrario, su inacción está ahondando la percepción de que son una entelequia anticuada e innecesaria. Además, con esa actitud de los legisladores se está consolidando un precedente en el que los controles institucionales a los poderes de emergencia se vuelven de trámite, mero requisito. Corremos el riesgo de volver a las épocas del ‘estado de sitio’, que permitió engendros como el ‘estatuto de seguridad’, cuando el Gobierno legislaba a su antojo.



También se observa a una Corte Constitucional que no puede, aparentemente por razones reglamentarias, dar su opinión con la agilidad necesaria sobre si la avalancha de medidas del Ejecutivo se ajusta o no a los preceptos contenidos en la Constitución. Al ritmo que vamos, habrá vacuna contra el coronavirus antes de que sepamos si los decretos gubernamentales atentan o no contra las libertades públicas. Así como la emergencia obliga al Ejecutivo a actuar con celeridad, la Corte debe ejercer su función esencial de manera equivalentemente ágil, emitiendo opiniones temporales o suspensiones provisionales u órdenes cautelares, cuando se perciba que hay abuso o manifiesta violación de derechos. Si seguimos por donde vamos, y con los frenos sirviendo cada vez menos, vamos a terminar estrellados en el fondo del precipicio del autoritarismo.



‘Dictum’. Avianca presta un servicio público esencial. No se trata de salvar accionistas o acreedores. Se trata de salvar miles de empleos y un activo estratégico y de seguridad nacional.



GABRIEL SILVA LUJÁN