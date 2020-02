Sálvese quien pueda

La euforia que se propagó con la caída del Muro de Berlín y el ascenso imparable de la globalización se ha transformado en un sentimiento bastante generalizado de miedo, escepticismo y frustración a lo largo y ancho de la Tierra. En el frente económico, la promesa de un modelo liberal en el que todos los países ganarían mediante un régimen financiero y comercial más abierto y neutral ha sido reemplazada por una avalancha de unilateralismo económico selectivo y discriminatorio.

El avance de un mercado global sin barreras que facilitaría el afloramiento de las ventajas competitivas y comparativas inherentes a cada país terminó siendo una quimera. Aunque son palpables las bondades que aportó la liberación económica en materia de bienestar y crecimiento, los ajustes estructurales que conlleva abrirse a la competencia se tradujeron en un malestar social que a la postre les dio un incontenible impulso político al proteccionismo y el populismo, en desmedro del libre mercado.



Las guerras comerciales se han tomado el mundo. El comercio y las finanzas volvieron a convertirse, como antaño, en un escenario predilecto para la confrontación geopolítica en el cual el acceso a los mercados es un instrumento de poder, un garrote con el que se castiga o una concesión con la que se premia, en función de la dinámica de las alianzas y de las luchas de poder. Los portaviones y ejércitos no han perdido su vigencia. Sin embargo, las sanciones económicas, los aranceles, las condicionalidades cambiarias y financieras se han vuelto el arsenal predilecto en la guerra por la supremacía global o regional.



Desde la gestación de la fallida Liga de Naciones y luego de las Naciones Unidas, la humanidad ha buscado crear un marco institucional a través del cual se puedan tramitar civilizadamente los conflictos y las diferencias. El mundo también ha pretendido encontrar escenarios de cooperación y solidaridad para enfrentar los problemas que les son comunes a la comunidad de naciones. Aun cuando las estructuras políticas supranacionales –y el derecho internacional– han servido para construir políticas públicas globales, al igual que para equilibrar las diferencias de poder y darles voz a los menos favorecidos, esos mecanismos enfrentan hoy una feroz oposición.



La base de esos esquemas multilaterales es que en algún grado se cede, colectivamente, una porción de soberanía y se acatan instancias de carácter supranacional. Esa situación se ha vuelto intolerable para las corrientes nacionalistas que hoy dominan la política interna en la mayoría de los países protagónicos. De allí que, como se observa en el caso de Trump en Estados Unidos, de Boris Johnson en el Reino Unido y de muchos países europeos, la tendencia ha sido hacia desertar de los regímenes de gobierno multilateral, despreciando los organismos internacionales y el derecho internacional. El nivel de cooperación global y de construcción de soluciones colectivas está en uno de los escaños más bajos de los últimos setenta años. Para enfrentar los desafíos, como el calentamiento global, la desigualdad social y hasta el mismo coronavirus, se necesita de una voluntad de cooperación internacional que no se ve por ninguna parte.



En ese contexto, cabe preguntarse si se justifica que el país mantenga una actitud en sus relaciones exteriores –y en su política económica internacional– como si no estuviera pasando nada. Los ciclos del sistema internacional, de luces y sombras, por lo general no duran años sino décadas. De allí que es mejor prepararse desde ya para enfrentar un mundo hostil en el que la norma es la de los buques en trance de naufragio: sálvese quien pueda y como pueda.



‘Dictum’. La designación del fiscal general Francisco Barbosa y un desempleo que aparentemente cede son noticias bien alentadoras para el país.



GABRIEL SILVA LUJÁN