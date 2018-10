Cuando a ciertos economistas no les parece o no les gusta una propuesta, esta se gana el demoledor epíteto de ‘antitécnica’, y eso impide un análisis objetivo de lo que se propone. Tres ejemplos. En Europa, cuando empezó la última crisis, varios académicos propusieron darle plata en efectivo a la gente. Se burlaron de ellos hasta la saciedad y se tildó de ‘antitécnica’ dicha propuesta. Pues el último número de ‘The Economist’ incluye esa herramienta, ‘helicopter money’, como una de las pocas armas disponibles para contrarrestar la recesión que, inevitablemente, se viene.

Aunque varios hemos insistido en la necesidad de incluir el impuesto al patrimonio en la reforma tributaria, se ha desechado esa discusión porque supuestamente es un tributo ‘antitécnico’. Resulta que un profundo análisis de ‘Portafolio’ sobre este impuesto revela que su eliminación deja un hueco en las finanzas públicas del orden de $ 3,5 billones al año. Ese tributo es redistributivo; solo lo pagarían los cien mil colombianos más ricos. Además, otros países como Francia, Noruega, Italia, Suiza, Países Bajos, Argentina, Rusia y España aplican variantes de tal instrumento tributario.



Hace unos años, en esta columna se dijo que las reservas internacionales del país eran insuficientes si se comparaban con las de economías equivalentes. Y que eran muy pequeñas para enfrentar una eventual disrupción de los flujos de crédito externo e inversión foránea. Pues, en buena hora, la junta directiva del banco central adoptó una postura activa de acumulación de reservas. La coyuntura lo impone.



* * * *



El informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) debería preocupar a Colombia. Sus resultados no son halagadores en cuanto a los avances hacia la meta de contener el cambio climático. Si no se activan medidas severas y prontas, sería avasallador el aumento de la temperatura global. Nuestro país, con dos océanos y escasa inversión en mitigación, sufriría consecuencias aún más severas que las experimentadas hasta ahora.



Sin embargo, además de los desastres climáticos anunciados, las draconianas políticas propuestas por la ONU y el IPCC pueden desbaratar, en paralelo, la economía nacional. Entre las recomendaciones más importantes están reducir drásticamente la utilización de los hidrocarburos y eliminar el uso del carbón térmico como fuente de energía para el 2050. Ahora, los colombianos no solo tenemos que adaptarnos al cambio climático sino a las medidas que se adopten para contenerlo.



* * * *



Según la Andi-Fenalco, en los primeros nueve meses del año se vendieron más de 400.000 motos en el país, un incremento del 10 por ciento frente al año pasado. Un reciente informe del Runt establece que más del 55 por ciento del parque de vehículos de motor lo representan las motocicletas.



No se puede desconocer el impacto positivo de adquirir una moto en la movilidad, la productividad y el bienestar. Al tiempo, la contrapartida de dicha transformación es una alta carga para la sociedad y el sistema de salud. El número de víctimas fatales que se desplazaban en motocicleta se incrementó en un 30 por ciento en los últimos cinco años. Los conflictos entre los automóviles, las motos, los peatones y el transporte público se han exacerbado.



En vez de maldecir a los motociclistas y refunfuñar ante su imprudencia, debemos poner presión al Gobierno Nacional para que no deje suelto este tema, que no se lave las manos delegándolo simplemente a los alcaldes.



Dictum. La derrota de su aliado, el CDU, en las elecciones de Baviera deja a Angela Merkel en la cuerda floja. ¿Será el fin del último bastión de la sensatez?



GABRIEL SILVA LUJÁN