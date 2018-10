La geografía, una de las disciplinas más fundamentales, fue perdiendo lustre en Colombia desde finales del siglo XX. Fue tal el desprecio por la geografía que dicha ciencia fue eliminada del pénsum escolar. No es exagerado afirmar que van tres generaciones que no aprendieron a leer un mapa. Mucho menos están preparados para hacer las conexiones fundamentales que existen entre el territorio y el devenir económico, político y social.

El potencial de prosperidad, las posibilidades de conflicto interno o externo, la capacidad instalada que ofrece el territorio, la distribución humana, todos factores críticos en la definición del destino de una nación, están íntimamente entretejidos con la geografía y la ubicación espacial en el contexto planetario. Afortunadamente, hay una nueva tendencia de geógrafos y de economistas que están revitalizando el rol central de esta disciplina en la interpretación de los problemas que aquejan a un país o al mundo.



Tim Marshall concluye, en ‘Prisoners of Geography’ (‘Prisioneros de la geografía’), que “la geografía es una especie de prisión, una que define lo que una nación es o puede llegar a ser”. En la misma dirección, Robert Kaplan, en ‘The Revenge of Geography’ (‘La venganza de la geografía’), concluye que “entre más se alargue la perspectiva hasta cobijar varios siglos, la geografía adquiere un papel preponderante en la explicación”.



La megaestrategia que recomiendan los que saben es aprovechar al máximo las oportunidades y el potencial que se desprende de una geografía específica, y reducir al mínimo las vulnerabilidades asociadas a las particularidades del territorio. Ese no es el caso de Colombia. Ese esfuerzo por anular la geografía en la educación también ha llegado a la formulación de las políticas estatales, el debate público y el diseño institucional.



Las decisiones gubernamentales e institucionales chocan muchas veces con las posibilidades que ofrece el territorio. La Constitución de 1991 privilegia a las comunidades dándoles un poder superlativo sobre lo territorial, de manera que se ejerce un poder de veto sobre el derecho de la Nación a maximizar el aprovechamiento del potencial que nos da la geografía. Y como la geografía siempre se impone, esos recursos se explotan irremediablemente por la puerta de atrás.



La ideología es otro enemigo poderoso del aprovechamiento adecuado del territorio. El ambientalismo de salón le ha declarado la guerra al ‘fracking’ petrolero, negándoles a la Nación y a las comunidades el beneficio del empleo, los impuestos y las regalías que se podrían generar. Estados Unidos pasó de ser un país dependiente en energía a convertirse en el exportador de hidrocarburos más grande del mundo gracias a esa tecnología.



La política de tierras y baldíos es otro ejemplo del fútil esfuerzo de someter la geografía a ciertos objetivos políticos o privilegiar visiones del territorio aparentemente democráticas, pero que no tienen nada que ver con las realidades en el terreno. La unidad agrícola familiar, un adefesio heredado de la reforma agraria, y el concepto del uso ‘adecuado’ del suelo son injustificables, geográficamente hablando.



La politización de las normas que rigen el manejo de los baldíos ha desalentado miles de millones de dólares de inversión y la adopción de nuevas tecnologías agroindustriales. Ese recurso –los baldíos– está paralizado por quienes pretenden ser ‘políticamente correctos’. Los baldíos están cayendo en manos de los ilegales, como consecuencia de que las normas disuaden el legítimo interés de empresarios, emprendedores y campesinos. Hay que aceptar que la geografía manda. Eso hace todo más fácil.



Dictum. ¿Quién gana y quién pierde con el fracaso de la paz? Gana la guerra, pierde el país.



GABRIEL SILVA LUJÁN