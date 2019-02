¿Plan inconstitucional?

El proyecto de ley que determina el rumbo económico del país por cuatro años –nada más y nada menos– ha sido severamente criticado por varios de los más destacados economistas y analistas del país. Los exdirectores de Planeación, sin distingos ideológicos, se han pronunciado críticamente sobre varios de los aspectos neurálgicos de la propuesta; entre ellos el intento de institucionalizar la ‘mermelada’ mediante la usurpación de la función técnica del Departamento Nacional de Planeación, un verdadero ‘elefante en la cristalería’. Pero no es el único.

El mencionado proyecto de ley contiene aspectos que trascienden, de lejos, lo que le competería estrictamente a un plan de desarrollo. Más allá de ordenar las prioridades, las políticas y la inversión públicas, la propuesta del Gobierno excede el alcance de lo que ha sido tradicionalmente un instrumento técnico para convertirlo en un vehículo con el cual lograr poderes y autorizaciones que no están contempladas actualmente en la Constitución, las leyes e instituciones, decretos o regulaciones del Estado.



Obviamente, lloverán las justificaciones. Todo se volverá indispensable. Cada artículo se convertirá en ineludible. Cada facultad, en una necesidad irrenunciable para poder gobernar. Cada institución o programa eliminado será presentado como un obstáculo al desarrollo.



La realidad es que con ese paquete de facultades –que recibiría el presidente Duque de ser aprobada su iniciativa– se confirma el uso del Plan de Desarrollo para otorgar facultades legislativas al Ejecutivo que –de manera explícita– la Constitución solo permite en circunstancias de emergencia, de carácter excepcional y de daño inminente a la sociedad, la economía, la soberanía y la nación.



La Constitución de 1991 ha sido muy popular precisamente por haber acotado de manera estricta los excesos del llamado –en esa época– estado de sitio. Si algo se desprende claramente de los principios, estructura y contenido de la Constitución es que el Ejecutivo tiene límites en la forma y el contenido bajo los cuales puede asumir la autoridad de otros poderes públicos.



Ha habido múltiples fallos en ese sentido que hoy conforman una jurisprudencia bastante clara que –incluso– contiene decisiones en casos de planes de desarrollo anteriores. La conclusión es contundente. No se pueden dar facultades que busquen entregar el poder a una sola rama para que modifique orgánicamente el Estado. De allí que el Legislativo debería debatir el alcance constitucional de lo propuesto por el Gobierno, o de lo contrario la determinación la tendrá que asumir la Corte.



De aprobarse la ley como está, cargaría otra semilla de inconstitucionalidad. Como lo han dicho el editorial de ayer de este diario y analistas de la talla de María Jimena Duzán y Antonio Caballero, preocupa que el plan desconoce en la práctica de la inversión pública la existencia del proceso de paz y reconciliación, al igual que los mandatos legales y los fallos de las cortes en esa materia. La ley se construye con ausencia de una visión integral de la ruralidad y, más grave, las obligaciones que se derivan de la confirmación constitucional de que lo pactado y su desarrollo están protegidos por la carta magna de 1991.



La lectura de la ‘intención política’ detrás del plan también puede convertirse en controversia de alcance constitucional. No parece muy de acuerdo con el espíritu constitucional el que se convierta el Plan de Desarrollo en un manifiesto político, como es evidente por lo que se incluye y se excluye. Como mínimo, es antitécnico no mencionar el recorrido fundamental para reconquistar la seguridad y la paz iniciado desde los presidentes Belisario y Barco hasta hoy. Mejor dicho, el uribismo introdujo su ideología en el centro de la gestión pública y del Estado por la puerta de atrás.



‘Dictum’. El país se dedicó, con una poco caballeresca e irrespetuosa actitud, a perseguir a la primera dama por su atuendo. Mientras tanto, se sembraba el espectro de la presencia militar estadounidense en Colombia.



GABRIEL SILVA LUJÁN