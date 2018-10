Mucho se ha escrito sobre la ‘orfandad del poder’. Esa expresión se refiere al malestar existencial que invade una buena parte de quienes han ostentado el poder. Se trata de un fastidio permanente, un ‘no hallarse’, un desacomodo; en fin, una ‘malaise’ que invade el corazón y la mente, ante la pérdida de las formas, de las pompas y –ante todo– de la autoridad para mandar y gobernar. Este es un síndrome perturbador cuando se ha dejado un cargo. Pero es aún peor cuando ocurre mientras se está en ejercicio de él.

El gobierno Duque parecería estar manifestando los primeros síntomas de la peor variante de esa enfermedad: la orfandad en el poder. El Centro Democrático se volvió vergonzante. En los pasillos, y cada vez más en público, los legisladores y líderes de dicho partido niegan la paternidad del actual primer mandatario y, peor aún, se la pasan haciéndole exámenes para determinar si Duque es uribista puro o un hijo chiviado.



Al presidente Duque lo tienen contra la pared. En los temas de mayor calado, tales como la reforma de la justicia, la ley de financiación presupuestal, la reforma política, el paquete anticorrupción y el proceso de paz, es protuberante la distancia entre los pronunciamientos presidenciales y las tesis del “gran maestre”. Por allá dicen –me cuentan de buena fuente– que “el partido no tiene presidente, y el Presidente carece de partido”.



Tampoco reconocen a sus propios copartidarios-ministros. Los consideran tecnócratas descastados, incapaces de dar los puestos que ansían con agitación las Palomas y los Obdulios. La firmeza de Duque frente a no más repartición de ‘mermelada’ ha dejado a muchos uribistas burocráticamente hambrientos y sin contratos. Se preguntan ellos: ¿y cómo vamos a llegar a las elecciones de alcaldes y gobernadores sin nada que ofrecer? Entre las huestes del uribismo hacen pollas sobre la fecha en que se caerá el gabinete actual. El asunto no es si el gabinete va a cambiar, sino cuándo.



Con razón es palpable el desasosiego que embarga al primer mandatario. Y, naturalmente, debe de estar ponderando cuál camino coger ante la realidad política y legislativa que le toca enfrentar. Es ahí cuando la orfandad y la soledad en que se encuentra se pueden volver peligrosas consejeras.



Hay que reconocer que, de labios para afuera por lo menos, Duque ha dicho las cosas correctas sobre la lucha contra la corrupción, la necesidad de unir el país, la igualdad, el pacto nacional, la reconciliación, la educación... El problema es si esas buenas intenciones se van a traducir en hechos y políticas públicas, en el contexto del acoso que está sufriendo por sus copartidarios. Las opciones que tiene son entregarse a los ‘furibistas’, desechando el tono conciliador y la actitud moderada que lo han caracterizado estos tres primeros meses de gobierno; o consolidarse firmemente en el centro, haciendo realidad lo que hasta ahora han sido cantos de sirena.



El camino que escoja dependerá, obviamente, de su propio análisis en materia de costos y beneficios, pero no es independiente de la actitud y el comportamiento de las otras fuerzas políticas. Los independientes y la oposición pueden optar por unirse al acoso de la derecha –pensando en sacar ventajas burocráticas o electorales– al dejar solo al presidente Duque. Eso sería un error. Todavía hay tiempo para ofrecerle a Duque una opción distinta de gobernabilidad de la cual agarrarse, en vez de obligarlo a regresar a la brava al redil de la extrema derecha.



'Dictum'. Argumentando que la prohibición de la iniciativa legislativa en lo presupuestal y fiscal es antidemocrática, un grupo de legisladores quiere revivir los auxilios parlamentarios por la puerta de atrás. ¡Hágame el bendito favor!



GABRIEL SILVA LUJÁN