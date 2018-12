El encabezado de esta columna suena a ladrillesca reflexión sobre asuntos que escapan a la atención de la mayoría de los mortales. Y es cierto. Pero el fenómeno del multilateralismo asimétrico en las relaciones internacionales no debe pasar desapercibido, ya que tiene graves consecuencias para el interés nacional, la autonomía y la soberanía.



Colombia ha sido históricamente un país convencido del multilateralismo como doctrina para enfrentar los problemas internacionales. Nos ha servido bien esa actitud para lidiar con el narcotráfico y el terrorismo. No nos ha ido tan bien en otros escenarios multilaterales.

Aun cuando toda organización multilateral y cualquier acuerdo internacional tienen algunos elementos de asimetría, el principio rector es que hay una igualdad esencial entre países. Todos los países firmantes deben acatar los procedimientos y las normas. Esa condición, desafortunadamente, se está deteriorando de manera paralela con el proceso de crisis que vive el sistema internacional.



Cada vez con más fuerza, los países, los más poderosos, están sacudiendo el multilateralismo. El mejor ejemplo es el presidente Trump. Desde el inicio de su mandato se ha retirado de organizaciones internacionales y de acuerdos o tratados ya firmados, considerados esenciales para la comunidad mundial. Ese deseo también inspira a los amigos del ‘brexit’. Ejemplos hay muchos más en el mundo moderno. Mejor dicho, se trata de quitarse de encima el multilateralismo –que se ve como una camisa de fuerza– para poder hacer lo que se venga en gana impunemente.



Estados Unidos y otros países han ido abandonando gradualmente la observancia del multilateralismo, cambiándolo por la proyección extraterritorial de sus decisiones internas. Es decir, la jurisdicción gringa, en la práctica, no tiene fronteras y se impone globalmente. Esto es particularmente grave cuando decisiones de política exterior se decoran con un ropaje jurídico.



Canadá arrestó recientemente a Meng Wanzhou, la vicepresidenta financiera de Huawei, por solicitud estadounidense, por supuesta violación de las sanciones unilaterales impuestas por Trump a Irán. La importancia política de esta mujer y su compañía ha desatado una nueva ronda de peligrosas tensiones entre China, Canadá y Estados Unidos. Razón les cabe a los chinos para pensar que esto no es más que una forma de proteccionismo comercial y tecnológico disfrazado de decisiones judiciales supuestamente legítimas. China ha amenazado a Canadá con las más graves consecuencias. Si los estadounidenses recurren al unilateralismo, ¿por qué los demás no?



Varias organizaciones e instancias multilaterales amenazadas por el florecimiento del unilateralismo se están defendiendo equivocadamente, ejerciendo una versión agresiva y proactiva de su autoridad, en particular en los países donde, por debilidad o ignorancia, se les permite. No sorprende que la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, haya confirmado su ahora cuestionable jurisdicción sobre las nuevas reclamaciones de Nicaragua. Igualmente, la Corte Penal Internacional, que examina preliminarmente el caso de Colombia, anda pescando por todas partes testimonios, pruebas, documentos y opiniones sin procesar sus solicitudes vía la Cancillería, como corresponde y está formalmente establecido.



Colombia debe revisar su acrítico entusiasmo con todo lo que tenga el mote de ‘multilateral’. Mientras los poderosos avanzan en abandonar las organizaciones y los pactos globales, mientras los burócratas se defienden castigando a los que se dejan, nosotros no podemos seguir creyendo que todo lo que tenga sabor a multilateralidad es por definición maravilloso.



‘Dictum’. Belisario fue un gran hombre. Pero lo fue aún más por el amor de Dalita. Me consta.



GABRIEL SILVA LUJÁN