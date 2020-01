Memorando a la señora ministra

Respetada señora ministra de Relaciones Exteriores:



La frontera terrestre colombo-venezolana tiene 2.219 kilómetros de largo. La presencia del Estado colombiano en el 90 por ciento de esa región limítrofe es pobre o inexistente. La influencia política e, incluso, administrativa venezolana es significativa, como quedó demostrado por la movilización de varias poblaciones contra las operaciones de expulsión de migrantes ilegales.

La migración hacia territorio colombiano alcanzó, en el 2019, una cifra del orden de los 2 millones de desplazados venezolanos. En el curso del presente año se llegaría a medio millón más de nuevos desplazados de no revertirse el deterioro de la situación política y económica del vecino país.



Desde una perspectiva de seguridad nacional, Venezuela representa hoy una amenaza en ascenso. El país vecino posee unas capacidades bélicas estratégicas de altísimo impacto destructivo. La valoración que afirma que dichas capacidades están en estado subóptimo es equivocada, como lo constató una reciente apreciación del Comando Sur. Además, los planes de hacer un ‘upgrade’ de las capacidades disuasivas de Colombia no muestran el dinamismo requerido. Las milicias bolivarianas y los grupos paramilitares chavistas son una fuerza de contención mal preparada, pero de un tamaño suficiente para disuadir una acción externa para cambiar el régimen.



El proceso de paz había logrado neutralizar de manera significativa la utilización del territorio venezolano como plataforma de proyección de acciones terroristas, insurgentes y criminales hacia el suelo patrio. La hostilización abierta al régimen de Maduro vigorizó, como contrapartida, la capacidad de proyección de fuerza del chavismo, contra Colombia, mediante su apoyo a grupos armados de origen colombiano.



El régimen chavista ha logrado recuperar relevancia estratégica global. Aquello que inicialmente para China, Rusia e Irán era un mecanismo para incomodar a los EE. UU. evolucionó recientemente hacia una alianza superior. El escalamiento en la confrontación geopolítica global ha cambiado de manera sensible el rol de Venezuela, trayendo como resultado una revalorización de su función estratégica para ciertas potencias extrarregionales. Así, el régimen de Maduro tiene un respaldo internacional cualitativamente aumentado. En contraste, Colombia ha perdido influencia internacional, por su alineamiento con Trump, sumado a la pérdida de reputación internacional del Gobierno por su acoso al proceso de paz, el ascenso de la violencia contra líderes sociales y las violaciones de los derechos humanos.



El poder de convocatoria de Colombia en la región ha menguado aún más. Al ascenso del kirchnerismo al poder en Argentina se le suman la posición del presidente de México y el debilitamiento del presidente Piñera en Chile, para inhabilitar la posibilidad de un cambio de régimen en Venezuela mediante mecanismos diplomáticos o multilaterales de presión política. La decisión contra Cuba en la ONU y el antagonismo colombiano en las relaciones bilaterales con la isla deja al país sin una interlocución que se reconoce, por todos, como decisiva en el manejo de una eventual transición venezolana.



Por todo lo anterior me permito concluir que para defender los intereses superiores de la patria le corresponde a usted liderar un proceso de transformación paradigmática de la política exterior y, en particular, de las relaciones bilaterales con Venezuela. De lo contrario se corre el riesgo de que Colombia no sea más que un convidado de piedra en un asunto que no dudo en calificar de esencial para la paz, la seguridad y la prosperidad de la nación.



GABRIEL SILVA LUJÁN