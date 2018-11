Las encuestas sí importan

Los pueblos deben estar agradecidos si les toca en suerte un presidente que no gobierne para las encuestas. Los periodos más significativos de progreso y avance de los países, sugiere la historia, parecerían estar asociados precisamente con aquellas coyunturas en las que el Estado lo preside un líder que entiende que, ante todo, sus responsabilidades son para con la historia. Una agenda gubernamental, institucional y política tipo ‘veleta’ conduce inexorablemente a un gobierno posiblemente popular pero catastrófico en cuanto a resultados.

El listado de los líderes que han preferido hacer lo correcto en vez de lo popular es bien ilustre. En nuestro país hay muchos y buenos ejemplos. Quién puede negar la importancia de la Revolución en Marcha, de Alfonso López Pumarejo, un presidente que fue bastante impopular. López Pumarejo transformó las relaciones sociales, empoderando los sectores campesinos y populares.



Su hijo, López Michelsen, contra los deseos del poderoso ‘lobby’ cafetero, capturó una buena parte de las rentas extraordinarias de la bonanza cafetera para beneficio de la Colombia no productora del grano. Y su reforma tributaria le introdujo una progresividad al régimen fiscal nunca antes vista. Esas decisiones lo hicieron muy impopular. Carlos Lleras Restrepo, otro presidente con poca acogida entre los sectores populares, hizo un conjunto de reformas constitucionales e institucionales que permitieron profesionalizar el servicio público, racionalizar la función pública y abrirle las puertas a la tecnocracia en el manejo económico.



El presidente Julio César Turbay –pocos así de impopulares– se ganó el desprecio de sus colegas en América Latina por no respaldar la dictadura argentina en su suicida guerra contra el Reino Unido por las islas Malvinas. Eso garantizó que la diplomacia colombiana se aferrara con legitimidad al concepto de la resolución pacífica y jurídica de las diferencias internacionales, precisamente cuando sonaban tambores de guerra con varios vecinos.



El presidente Gaviria, igualmente impopular buena parte de su gobierno, logró, ni más ni menos, transformar radicalmente la estructura institucional del país con la Constitución de 1991. La apertura económica revolucionó radicalmente la inserción de Colombia en el contexto mundial. Así se podría seguir hablando de mandatarios de la talla de Juan Manuel Santos, Virgilio Barco, Alberto Lleras y tantos otros que prefirieron no renunciar a su deber en aras de la popularidad.



Es preferible no hacer el listado de quienes gobernaron para la galería. No es necesario herir susceptibilidades. El país sabe cuáles son y conoce bien las desastrosas consecuencias de sus populares gobiernos. En el mundo se observa una tendencia muy peligrosa de ascenso de líderes de derecha, muy populares en las encuestas, que gobiernan a punta de Twitter, protegidos por la falsa legitimidad que les dan los sondeos de opinión.



El problema es que las encuestas sí importan, no por lo que dicen sino porque se convierten en un fenómeno generador de opinión en sí mismas. Basta con observar lo que ha pasado en los últimos días. Las dos más recientes se volvieron noticia, y por eso han reforzado las tendencias que allí se revelan. Vemos el Gobierno en una frenética carrera para tratar de revertir y aminorar las corrientes adversas en la opinión. Eso, por lo general, no es tan fácil y termina en un ejercicio en futilidad. Duque debe dedicarse, más bien, a hacer lo que está haciendo bien: gobernar para la próxima generación, no para la siguiente elección, cosa que preferirían sus copartidarios.



‘Dictum’. ¿Quién quiere tumbar al Fiscal? Todos los corruptos, delincuentes, terroristas, narcotraficantes, paramilitares y los políticos que se beneficiarían con una fiscalía de bolsillo.



GABRIEL SILVA LUJÁN