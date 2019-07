La ética del bolsillo

Colombia no se caracteriza precisamente por estar a la vanguardia de las tendencias económicas y financieras mundiales. De hecho, una de las características del manejo económico en nuestro país que suele citar la literatura es, justamente, ese sesgo conservador y poco propenso a la audacia. No nos ha ido mal con esa actitud, pero no podemos desconocer que hemos perdido oportunidades que otros países en desarrollo han aprovechado mejor.

Una de las tendencias más fuertes que se han tomado los mercados de capitales es lo que en inglés se denomina ‘ethical investments’, es decir, inversión social y ambientalmente responsable. Se trata de un proceso de decisión de asignación de capital mediante el cual el inversionista, además de los usuales criterios de rentabilidad, incorpora otras consideraciones sociales, culturales y ambientales en la selección de las empresas o proyectos a los que le va a apostar su dinero.



Este comportamiento ético en el manejo de las inversiones es altamente relevante para los empresarios que buscan capital y para todas las compañías listadas en las bolsas o que aspiran a serlo. La inmensa mayoría de los fondos y de los inversionistas institucionales ya han incorporado en una u otra modalidad criterios éticos y de sostenibilidad en su proceso de toma de decisiones. En lo corrido de esta década, el volumen de inversiones que corresponden a esta categoría se ha más que duplicado.



El indicador más relevante es el DJSI de la Bolsa de Nueva York (Dow Jones Sustainability Index), ya que para una compañía ingresar a ese índice es como un certificado de buena conducta. Anualmente, los administradores del índice conducen una revisión del comportamiento de las compañías que hacen parte de este ‘club’ y de las que pretender serlo, en función de estrictos estándares de sostenibilidad (RobecoSAM, Corporate Sustainability Assessment, Latin America, Progress Report 2018).



A nuestra región le fue como a los perros en misa en la evaluación del año pasado. América Latina quedó de última en el puntaje de sostenibilidad de las empresas, con 29, mientras que Europa e, incluso, Asia –región considerada bastante indiferente a los temas del medioambiente– estuvieron bien por encima, con 53 y 45. Pero aquí viene una buena noticia para el país. Colombia incrementó en 6 puntos su calificación y es, de lejos, el país de la región con mejor puntaje, 61 contra 53 de Brasil. Pero es contentillo, dado el mínimo porcentaje de empresas que realmente hacen un esfuerzo para integrar activa y realmente los criterios de sostenibilidad social y ambiental en su diario vivir.



La conclusión del informe es contundente. “Teniendo en cuenta que muchos inversionistas dependen de la información pública disponible para tomar decisiones sobre su inversión, las compañías necesitan enfocarse en estos asuntos en muy corto plazo si América Latina quiere competir con otras regiones cuando se trata de inversiones sostenibles”.



Las principales empresas del país están asociadas a actividades que contribuyen a acelerar el cambio climático. Claramente, las empresas extractivas y las del sector de hidrocarburos no son bien vistas en el mundo de los ‘inversionistas éticos’. Si no queremos quedarnos por fuera de los nuevos mercados de capitales, más valdría que nos comportemos en materia de sostenibilidad. El Ministerio de Comercio y Procolombia deberían dejar de gastar plata en tanto ‘show’ inane que no tiene impacto real. Más les valdría dedicarse a posicionar mejor el país y sus empresas como abanderados de la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático.



‘Dictum’. Esperemos que Duque no celebre el bicentenario ‘a la Trump’, poniendo a miles de soldados a aguantar intemperie, haciendo desfilar nuestros raquíticos tanques y volar nuestros desuetos aviones de combate.



GABRIEL SILVA LUJÁN