Jugando con fuego

No deja de sorprender que los colombianos, ante una amenaza de la magnitud del coronavirus, anden más pendientes del novelón de los compatriotas en Wuhan que de adentrarse en la evaluación de las medidas, los preparativos y las políticas públicas destinadas a confrontar esa amenaza. El Gobierno está más pendiente de sacarle réditos populistas a la operación de extracción de los colombianos de la zona de contagio en China que de darle la altísima prioridad que demanda la magnitud del inmenso riesgo asociado a esta mortal enfermedad. Solo falta que estos desafortunados compatriotas lleguen a su país a constatar de primera mano que posiblemente les hubiera ido mejor allá en caso de estar contagiados.

De hecho, la misión de rescate demuestra patéticamente el altísimo grado de improvisación con que estamos esperando la llegada a Colombia de lo que potencialmente promete ser una de esas pandemias que siempre recordará la humanidad. Cuando ni siquiera sabemos dónde ni cómo alojar preventivamente –de manera segura– a ese puñado de posibles contagiados que llegan de China, como lo reportó EL TIEMPO ayer, no quiero ni imaginarme el caos que surgirá en el sistema de salud cuando de verdad se produzca la emergencia.



Como en tantos otros casos, el Gobierno trasmite una falsa confianza que sugiere que se tiene todo bajo control. Que están los controles, que existen los kits de examen, que hay las unidades de aislamiento, que alcanzan las máscaras, que tranquilos... Es un nivel de complacencia retórica que no corresponde objetivamente a la realidad.



Los controles fronterizos son irrisoriamente permeables, incluso en el aeropuerto El Dorado, y prácticamente inoperantes precisamente en las zonas limítrofes por donde posiblemente nos aproximará la enfermedad. Me refiero a Venezuela, Panamá, Ecuador, Brasil y los puertos del Pacífico, en particular Tumaco y Buenaventura. Aun cuando se ha emitido una alarma al sistema de salud para el reporte de casos sospechosos, no se ha impartido la suficiente capacitación al cuerpo médico y al personal de salud para realmente aislar una eventual fuente de contagio.



La ligereza y parsimonia con que a nivel gubernamental se está observando la expansión geográfica y cuantitativa de la epidemia es preocupante. Refleja una actitud de ignorancia y parroquialismo que se traduce en un sentimiento de ilusoria invulnerabilidad. El patrón epidemiológico reportado por las autoridades y los analistas sugiere que, dada la forma como aparentemente se trasmite el virus, con periodos largos de latencia asintomática en personas ya contagiadas, hace que su aparición sea de naturaleza explosiva con un estallido de casos que se multiplican exponencialmente. Italia pasó de 3 a 132, el número más grande fuera de Asia, en pocos días. Corea del Sur está agregando cientos de casos diarios, y han decretado el máximo grado de alerta. El G20 incluyó como tema prioritario el coronavirus en la agenda de la próxima cumbre. Los bancos centrales del mundo están preparando planes de contingencia ante el posible impacto recesivo de la enfermedad. Aquí, en cambio, nos quedamos en el discursito de rigor.



Mientras la evidencia confirma cada vez más la beligerancia del coronavirus y, por lo tanto, la necesidad de una estrategia integral de ataque, en Colombia no se ve un nivel de premura o de sentido de urgencia que corresponda al riesgo en que estamos incurriendo. Además, con una política exterior desentendida de los esfuerzos multilaterales en todos los frentes, con altos niveles de hostilidad hacia la región, no parece posible que el país se pueda apoyar en la cooperación internacional para enfrentar la epidemia.



‘Dictum’. El referéndum sobre el aborto es una treta para ponerles conejo a la Constitución y a los derechos de la mujer.



GABRIEL SILVA LUJÁN