Injusticias con la justicia

Los diferentes proyectos de ley de reforma de la justicia, puestos a consideración del Congreso de la República, han reanimado la discusión al respecto entre políticos, académicos, abogados, aprendices de leguleyos y muchos otros de los que tienen agenda propia. La ciudadanía se siente marginada de esas discusiones que, evidentemente, desestiman las preocupaciones del ‘colombiano de a pie’.

En las encumbradas discusiones jurisprudenciales, doctrinarias, institucionales y políticas, lo último que importa es que la justicia, a los ojos de los colombianos, es el peor servicio público que provee el Estado. Esa desconexión entre lo que buscan los actores del debate y reclaman los ciudadanos se origina en que detrás de la reforma de la justicia se esconden una lucha de poderes, la búsqueda de la impunidad, el protagonismo político y los deseos de venganza, antes que la genuina aspiración de entregarle al país una estructura judicial que sea funcional, eficaz, transparente y neutra.



Un excelente artículo de Laura Guevara, de la Universidad Libre –publicado en este diario–, hace una descarnada pero contundente radiografía del desastre que es la justicia. Un tercio de los colombianos víctimas de un delito prefieren ejercer justicia por su propia mano antes que denunciar. Actualmente, solo veinticuatro delitos de cada cien son denunciados.



En el país hay un número muy bajo de jueces, solo once por cada cien mil habitantes y, según Guevara, cada uno de ellos tenía a su cargo más de trescientos noventa mil casos, de los cuales solo resolvieron el 1 por ciento. Apenas el 18 por ciento de los despachos judiciales evacuaron más procesos de los que habían iniciado. No es gratis que los colombianos no crean en la justicia. Más que un aliado en la defensa de sus derechos, los despachos judiciales son un enemigo que les complica la vida.



Las polémicas entre políticos –y las propias cortes– ocurren en medio de un escepticismo generalizado sobre la capacidad del régimen institucional de lograr cambios que les devuelvan la confianza de los ciudadanos. Esta reforma, si se termina tramitando, será –literalmente– concebida a espaldas de los ciudadanos y no tendrá legitimidad alguna. Será un Frankenstein más monstruoso que aquel que concibió Mary Shelley.



No se ve por ningún lado un conjunto de propuestas que aborden los orígenes de los problemas que en esta materia sufren los ciudadanos. La falta de recursos humanos, técnicos y financieros no fue contemplada con seriedad en la discusión presupuestal del 2019. La creciente fragilidad del debido proceso (erosionado por la ascendente injerencia mediática), la politización de la justicia y la inexistencia de la reserva procesal no se han visibilizado en la discusión de la reforma. La pobre y difusa demarcación fronteriza entre las cortes, las jurisdicciones, la JEP y las ‘ías’ produce una confusión –que termina en conflictos, duplicidades y contradicciones– y no se va a resolver con lo propuesto hasta ahora.



La ideologización de la justicia, un defecto que nace realmente del deseo de esculpir el sistema de acuerdo con ciertos valores e intereses, para satisfacer oscuras aspiraciones políticas o de impunidad, avanza de la mano de la polarización de la sociedad. El ideal de una justicia ideológica y políticamente neutra parece alejarse más todos los días.



Ante la creciente judicialización y criminalización de la vida colectiva, ha caído sobre el ciudadano una carga creciente e imparable de causas y procesos de todo tipo. Estamos regresando a la justicia de clase de épocas pretéritas, mediante un sistema censitario, en el cual solo el que tiene accede.



'Dictum'. La conciencia intenta olvidar y el inconsciente se rebela para hacernos recordar, desmintiendo el supuesto mandato de la voluntad.



GABRIEL SILVA LUJÁN