Hora de tanquearse

Hasta hace poco los analistas se repetían a sí mismos, para tranquilizarse, que el comportamiento errático y volátil de la tasa de cambio era una manifestación de la inestabilidad global. La situación se le atribuía a la incertidumbre generada por las múltiples guerras económicas en curso y una serie de factores allende las fronteras.



Sin embargo, esa percepción viene cambiando. Los hechos están demostrando que las perturbaciones en el frente externo de la economía nacional –expresadas en el comportamiento de la tasa de cambio– reflejan, de manera cada vez más fuerte, la preocupación de los actores domésticos por la persistencia crónica de los desequilibrios de la balanza de pagos.

La inquietud creciente tiene que ver más con la pregunta de si el sector externo tiene una debilidad estructural que no se resuelve simplemente con unos mejores precios del petróleo o con el ajuste gradual de las cuentas externas vía una mayor devaluación. Los indicadores tienden a darles la razón a quienes nos asalta la angustia de que pudiera estarse cocinando a fuego lento, casi imperceptiblemente, una crisis cambiaria.



El déficit comercial observado entre enero y julio de este año creció en cerca de 65 por ciento frente a igual periodo del 2018. Y más grave aún, en los últimos 55 meses se ha observado un resultado positivo en la balanza comercial solo en dos ocasiones. Los flujos de inversión extranjera directa neta, que eran una fuente esperanzadora de ingresos externos, empiezan a aflojar por razones domésticas y por la desaceleración de la economía mundial. Mejor dicho, como dicen los muchachos, pailas.



Da la impresión de que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sin hablar mucho del tema como corresponde, parecería estar ya ajustando la estrategia de financiamiento externo público –en el presupuesto del 2020– para hacerla más compatible con las presiones cambiarias. El ‘rollover’ del capital de la deuda pública que se vence reduce la presión sobre las reservas externas y no solo sobre el déficit fiscal. Esa es la actitud correcta, pero se podrían explorar otras opciones, quizás más audaces.



La reputación que tiene Colombia en el manejo de su economía y del endeudamiento externo, construido en años de sobriedad, seriedad y responsabilidad, es un activo que ahora hay que aprovechar. El buen nombre no solo hay que preservarlo, hay que utilizarlo. La coyuntura financiera en los países desarrollados favorece repensar la estrategia de endeudamiento público externo. El menor costo de crédito, que se acerca a cero en términos reales, en los principales mercados, indican que es posible una estrategia de ‘reperfilamiento’ general de la deuda colombiana que implique una reducción significativa del costo fiscal del servicio de esos pasivos de la nación, aumente los plazos y que, además, disminuya la presión cambiaria derivada de los pagos en moneda extranjera.



Entendiendo que es muy controversial, se debería considerar –ante la situación cambiaria– incrementar de manera relevante el endeudamiento externo del país. El crédito no es malo en sí mismo, lo que lo hace peligroso es para qué se usa. El mayor endeudamiento se podría utilizar para fondear más barato, más racionalmente y a largo plazo las obligaciones fiscales domésticas que son presupuestalmente ineludibles. Es decir, en vez de saltar matones para acomodar esos pagos cada año con recursos tributarios, se podrían proyectar más bien –de manera más barata y organizada– como un servicio a la deuda externa. Eso, además, permitiría despejar las crecientes dudas sobre el nivel de reservas internacionales del país. Es hora de tanquearse.



‘Dictum’. El guacamole será cada vez más colombiano. No se puede olvidar que eso se les debe a la obsesión de Santos con abrirle mercado y a su inclusión en el TLC con EE. UU.



GABRIEL SILVA LUJÁN