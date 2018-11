Estamos solos

Nuestra política exterior ha sido históricamente muy parecida a los patrones familiares que caracterizan nuestra vida social: patriarcales y paternalistas. Sin duda hay excepciones notables, entre las que se destacan las relaciones exteriores que condujeron los gobiernos de López Michelsen, Belisario Betancur y Lleras Restrepo. Aunque analíticamente nos hemos inventado el paradigma del ‘respice similia’ (mirar a los iguales) para categorizar esos modestos intentos de reducir la dependencia, la realidad es que nunca dejamos de aplicar el ‘respice polum’ (mirar al polo).

Analistas de las relaciones internacionales que abordan el asunto desde una perspectiva más ideológica que geopolítica llegan a la conclusión de que esa dependencia de Estados Unidos ha sido servil y dañina. No hay tal. Hay que reconocer que Colombia le ha sacado buen provecho. Es suficiente evidencia compararnos con quienes estuvieron al otro lado de la Cortina de Hierro o con los países que creyeron que revelarse contra el sistema les daría muchos réditos.



La razón por la que esa actitud le ha servido a nuestro país es simple, en el fondo. Cuando existe un orden bipolar, el poder en la cúspide está dispuesto a pagar por la estabilidad y expansión de su área de influencia, dado que su supremacía global está atada a la permanencia de las relaciones que le garantizan la hegemonía sobre su bloque. Mejor dicho, ser el chacho de la fiesta cuesta.



Para el presidente Trump, el sistema político, económico e institucional que construyeron sus antecesores ya no le sirve a Estados Unidos, aunque le permitió a ese país mantener su preeminencia. El mandatario gringo cree que el modelo heredado de la posguerra trae hoy más costos que beneficios, por eso no quiere seguir pagando la factura de un mundo bipolar que ya no existe. No quiere pagar por la seguridad de Europa, a la que considera un continente cansado, obsoleto e innecesario, ni mucho menos subsidiar a los que han aprovechado la Guerra Fría para crecer económicamente, apalancándose asimétricamente en el acceso al mercado de Estados Unidos. Igualmente, Trump tratará de evadir o reducir todas las obligaciones económicas, legales y políticas contraídas con el actual orden mundial.



¿Qué hacer cuando a un padre le parecen innecesarios y caros sus hijos y, además, tiene un romance secreto con una beldad rusa? Pues hay que reconocer que se está solo. No hay alternativa a ser creativos y sobrevivir sin la sombrilla protectora de un mundo estructurado de manera ordenada y previsible que ya no existe. Es ese el camino por el que optó Macron, presidente de Francia, al proponer la creación de un “verdadero ejército europeo” capaz de proteger el Viejo Continente de Rusia y otros, incluido Estados Unidos.



La desestructuración de un sistema político global genera incertidumbre y una angustiosa percepción de caos. Pero esa coyuntura de transición ocurre muy pocas veces en la historia y, por lo tanto, es una oportunidad excepcional. Hay que aprovechar que es en ese momento en el que se reacomodan las relaciones de poder y se distribuyen las capacidades y la riqueza. ¿Seremos capaces los colombianos, tan marcados por el paternalismo, de aplicar una política exterior creativa, innovadora, autónoma y futurista que nos permita tener una mejor porción del pastel del poder mundial? Desafortunadamente no se ve, en el horizonte próximo de las relaciones exteriores de Colombia, esa actitud de aprovechar los cambios con una visión disruptiva que nos haga protagonistas en ese mundo nuevo.



‘Dictum’. La economía naranja es una brillante iniciativa de Duque. La creatividad como fuente de crecimiento no acarrea las inversiones, los costos ni el capital que exigen los sectores convencionales. Solo se requiere el ingenio de la gente. Y ese nos sobra.



GABRIEL SILVA LUJÁN