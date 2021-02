El editorial de ayer de este diario analiza todas las opciones electorales para la presidencia del 2022. El escrito describe cómo se están conformando las alianzas y las diversas constelaciones ideológicas que estarán en juego. Salta a la vista que los electores tendrán una lista larga y sustanciosa de nombres entre los cuales escoger. Y para los colombianos no será fácil decidirse.

A todos nos tocará pasar por el tamiz las ideas y actitudes de los candidatos para ver cuáles se van quedando entre los desechos y cuáles van cumpliendo con las necesidades y expectativas de los colombianos. Entendiendo que cada uno tendrá su propio ‘colador’ de acuerdo con sus inclinaciones políticas, arriesgo aquí mi versión de cuáles son los filtros que necesitaría pasar un candidato para convencerme de votar a su favor.



El primer cedazo es la posición sobre la Constitución de 1991. No son elegibles aquellos candidatos que consideren la carta magna un coto de caza que se puede modificar, negociar, alterar, incumplir o traicionar en función de intereses políticos de corto plazo. Los ciudadanos deberíamos exigir a los candidatos absoluta claridad sobre temas tan críticos como la no reelección, la tutela, el equilibrio de poderes, el respeto a las decisiones judiciales y la independencia de las altas cortes, el control civil de la Fuerza Pública, los derechos y libertades fundamentales, la independencia del Banco de la República, la descentralización... Toda constitución es susceptible de mejorar, pero de una manera que respete y adapte sus principios a las circunstancias y desafíos que enfrenta un país en su devenir histórico.



El siguiente tamiz es su posición sobre el diálogo con la insurgencia y el respeto a los acuerdos de paz. Quienes crean que la paz en Colombia se alcanza con la victoria final y la guerra eterna no podrán ser mi candidato. Tampoco quienes quieran deshacer los acuerdos de paz vigentes y aquellos a los que se llegue en el futuro, dado que esos incumplimientos son generadores de nuevos ciclos de violencia, como lo estamos viendo con las zancadillas que se les han puesto a los acuerdos con las Farc.



El tercer ‘colador’ es la política económica y social. El objetivo del Estado tiene que ser el bienestar de los ciudadanos, en una lucha frontal contra la desigualdad, el desempleo y la pobreza. Quien crea que no es la hora de construir una política de cambio social profundo que mediante audaces medidas reformistas y tributarias le permita al Estado allegar los recursos para transformar la situación de millones de colombianos en campo y ciudades, y que no le tiemble la mano para deshacer monopolios, privilegios, estructuras rentistas y prebendas a los más pudientes, no contará con mi voto. Tampoco el que crea que la protección de la inversión y la propiedad, o que la iniciativa empresarial y la actividad privada, sobran o son innecesarias para garantizar el desarrollo.



El cuarto filtro tiene que ver con las relaciones internacionales. Un candidato que ofrezca una política exterior pluralista, independiente, solidaria, multilateral, centrada en la defensa del interés nacional y no en los intereses ideológicos o políticos del mandatario de turno, ese es el mío.



Y, por último, solo un candidato que defienda la vida, la seguridad y la tranquilidad de las personas, que entienda que el problema no solo radica en combatir las organizaciones criminales sino, ante todo, transformar los ecosistemas sociales de pobreza y explotación que le permiten al narcotráfico prosperar sin control obtendrá mi apoyo. Una política de seguridad basada en que lo primero es la protección de los ciudadanos y de sus libertades es la que justificaría mi sufragio.



Dictum. Néstor Humberto Martínez critica el ‘salpicón’ que es el ‘centro’, cuando ha sido barquista, gavirista, samperista, pastranista, uribista, santista, y ahora duquista...



GABRIEL SILVA LUJÁN