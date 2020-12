El rapto de Europa

No, apreciados lectores. No pretendo sustituir al erudito Juan Esteban Constaín en sus muy populares conferencias sobre la historia de la civilización de Occidente. Tampoco pretendo analizar el ineludible contenido freudiano que refleja la obsesiva presencia de este tema en la obra de los mejores pintores del Viejo Continente. La verdad es que ese emblemático relato de la mitología griega se me vino a la cabeza ante la cadencia de hechos y pronunciamientos que se vienen dando, en los últimos días, sobre el futuro de la política colombiana.

Dice la leyenda que Zeus, infatuado con la sublime y hermosa –también virgen– Europa, decide transmutar su naturaleza divina y presentarse ante ella como un soberbio toro blanco. En vez de amilanarse, ante el riesgo posible, atraída por las carantoñas y la mansedumbre del deslumbrante semental, la damisela se acerca coqueta y amorosamente. Convencida de que con su belleza ha logrado domesticar al otrora peligroso animal, se sube tiernamente sobre su lomo. Zeus, con su habilidad de dios eterno, ha desarmado todas las prevenciones que pudiesen haber protegido a la virgen de sus perversas intenciones. Una vez encima, el dios de dioses huye con ella cruzando el Mediterráneo para saciar su deseo y luego, después de logrado su objetivo, desposarla con un insignificante reyezuelo del Peloponeso.



La parábola de Europa calza perfectamente con lo que está ocurriendo con la dinámica política en estas tierras, tan alejadas del mar Egeo. El extremismo de derecha, encabezado por el Centro Democrático y sus amigos, sabe que su reinado supremo tiene los días contados. Su única salvación es raptar al ‘centro’ para saciar su infatuación con el poder. De allí que, como lo hiciera Zeus, todos sus líderes están tratando de transfigurarse en un animal seductor y afable, inofensivo y cariñoso, con la aspiración de seducir a ese segmento de electores que según las encuestas serán los determinantes en las elecciones del 2022.



Sería risible, si no fuese peligroso y éticamente desafiante, observar que quienes han sido los enemigos del proceso de paz, quienes se han disfrazado de policías para amnistiar la brutalidad, quienes han mirado para el otro lado con el asesinato de cientos de líderes sociales, quienes tienen sobre sus hombros la responsabilidad de la inacción ante las masacres de ciudadanos inermes, quienes han presidido sobre el colapso social más grave en los últimos 100 años, quienes han puesto en entredicho la soberanía nacional al jugársela a fondo por el demente de Trump; quienes han repartido privilegios, exenciones y prebendas a los más ricos de los ricos; quienes han aislado a Colombia de la región, del mundo, de las corrientes innovadoras de la tecnología y del comercio; quienes, ufanándose de ser los campeones de la seguridad, han presidido el deterioro más grave en la tranquilidad ciudadana, en fin, que quienes representan todo lo contrario al pensamiento liberal y democrático ahora pretendan transmutar en un tauro complaciente, cariñoso, manso, para luego huir con Europa y saciar sus ambiciones de mantenerse en el poder.



El problema se agrava porque los aspirantes a conquistar el ‘centro’ en el 2022 miran con un no tan disimulado interés los coqueteos de las extremas. No se ve por ningún lado quien, entre la ya casi interminable lista de esos posibles candidatos, se la juegue a desenmascarar las tretas en curso y le cante la tabla a la derecha. De seguir así, esa debilidad de carácter, esa ausencia de firmeza y esa promiscuidad ideológica los llevarán inevitablemente a sucumbir a la tentación y a que Zeus se salga con las suya.



‘Dictum’. Evito ventilar en esta columna temas personales. Me disculpo. Hoy estoy en deuda de rendir un homenaje de admiración y aprecio infinito a un amigo del alma, Luis Eduardo Yamin, q. e. p. d.



GABRIEL SILVA LUJÁN