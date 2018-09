El método del sancocho

El sancocho, como dice Luis Noé Ochoa, es el verdadero santo patrón de los colombianos. En alguna ocasión, todos hemos recurrido a este plato bendito cuando tenemos más de cinco comensales o ante la eventualidad de que aparezca un puñado de invitados no previstos.



La regla número uno del sancocho es que tenga variedad. Una buena gama de vegetales y raíces –yuca, papa, ñame, mazorca, auyama, plátano, aguacate, cebolla, cilantro, ají...– que sirven de telón de fondo para un ‘trifásico’ con pollo, cerdo y carne de res.

Preparado en fogata de leña y cocción lenta, permite darle gusto a toda una amplia variedad de paladares. En política –y en particular en el parlamento–, el ‘método sancocho’ también tiene una gran efectividad para producir resultados positivos en el frente legislativo.



Hay demasiados que les temen a la independencia del Congreso de la República y al renovado activismo que se observa en materia de iniciativa legislativa. Muchos opinadores consideran que la presentación de múltiples proyectos de ley por las fuerzas políticas representa un caos y un riesgo. Además, citan el fenómeno como indicador de la falta de gobernabilidad del presidente Duque.



Esa es una interpretación obsoleta que no se compadece de las nuevas realidades políticas y los cambios estructurales que ha vivido el país. Añoran un Capitolio borrego, al que nos acostumbraron las mal llamadas ‘coaliciones’ que, con su actitud sumisa, encadenaron la función deliberativa y la iniciativa del Legislativo por décadas. En las democracias vigorosas, los parlamentarios no son perritos falderos, e incluyo aquí a los propios miembros de los partidos de gobierno.



Quienes creen que a Duque lo tiene en jaque el neoactivismo de los legisladores y los partidos se equivocan. La estrategia legislativa del Presidente es un muy buen ejemplo del ‘método sancocho’. Que hasta el Centro Democrático presente proyectos independientes, además de los de Cambio Radical, el Partido Liberal y la oposición, garantiza que todos terminarán aportando al plato principal. Y cuando uno decide meterse a ayudar en la cocina, no hay de otra que gozarse el resultado de la cocción colectiva y proclamarse coautor. Pero el dueño de la receta sigue siendo el mismo: el primer mandatario.



La dialéctica de diferentes ideas y posiciones sobre temas trascendentales como la reforma tributaria y la transformación estructural de la justicia, sin duda, enriquecerá el resultado final. Mis amigos mamertos y los liberales como yo, que en nuestros años mozos teníamos tendencias insurreccionales, clamábamos por el fin del bipartidismo y de la cultura del Frente Nacional, por considerarla autoritaria, restrictiva y antidemocrática.



Eso que está pasando en el Congreso es, precisamente, la partida de defunción de los modelos de coalición excluyente que por más de cien años –en sus diferentes modalidades– rigieron la política colombiana. Duque es de una generación posmoderna y podría sacarle buen partido al digno entierro del bipartidismo tradicional.



El atasco de proyectos legislativos que se observa hoy es, paradójicamente, muy favorable para mejorar la calidad del proceso legislativo. Al ser abierta y multipartidista la discusión, se vuelve más difícil negociarlos a escondidas en los mentideros o los pasillos del Capitolio. Se reducen así las posibilidades de corrupción. Ante la falta de ‘mermelada’, que nunca es suficiente, bueno es sancocho.



Dictum. La derecha se volvió más beligerante frente a la paz, dada su convicción de que los acuerdos con las Farc son irreversibles. No puyen al tigre herido. De pronto se ganan su tarascazo.



GABRIEL SILVA LUJÁN