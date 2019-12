El fracaso de la generosidad

Aquí no vamos a reiterar la tan usual y válida crítica de que la Navidad dejó de ser una ocasión para la generosidad para convertirse en una orgía de consumismo. Aquí, el enfoque es diferente. Ante la explosión de iniciativas de responsabilidad social corporativa y de filantropía entre los más ricos del planeta, vale la pena preguntarse por estas épocas cuán efectiva es la generosidad privada como política pública para transformar la sociedad y reducir las desigualdades. De eso están convencidos los sectores de la derecha y los grupos religiosos, pero también millones de personas comprometidas con causas humanitarias y sociales.

El análisis sistemático de la filantropía corporativa e individual es relativamente reciente y lleno de dificultades por el carácter cerrado de las organizaciones. Aun así, han surgido una serie de publicaciones de la mayor seriedad –incluso de la Ocde– que despiertan serias inquietudes sobre las verdaderas consecuencias de las actividades de responsabilidad social corporativa de las empresas y, en particular, del abuso de los grandes filántropos de las estructuras de caridad y de sus fundaciones. Con el propósito de estimular un debate al respecto, voy a resumir algunas de las conclusiones más generalizadas de los críticos de la actividad filantrópica.



Las actividades y organizaciones carecen de estructuras adecuadas de supervisión de terceros independientes. No hay exigencias legales que objetivamente obliguen a una real transparencia sobre sus costos y resultados. Las prioridades son establecidas por los donantes, reflejando mucho más sus caprichos que las necesidades reales de la población objetivo. La misión es rígida por mandato fundacional y se perpetúa en el tiempo, generando una rápida obsolescencia en un mundo con necesidades dinámicas. Los programas se extinguen o renacen en función de las transiciones de poder en las fuentes de recursos y en las familias donantes.



El costo promedio de las burocracias que administran los programas es, como mínimo, la tercera parte y frecuentemente está entre la mitad o las dos terceras partes de los recursos disponibles asignados a los beneficiarios. El paternalismo implícito en la filantropía sesga la objetividad política, ideológica y religiosa de los beneficiarios de los recursos. Para muchos, no es más que una forma legal de compra de conciencias. Hay que señalar, a modo de ejemplo, la correlación existente entre la magnitud de los recursos filantrópicos asignados a ciertas regiones y el grado de conflictividad que genera la actividad económica del donante en esas zonas.



Todos estos defectos se agravan exponencialmente cuando se considera que la mayoría de las estructuras legales que canalizan los recursos de la filantropía se acogen al estatus de ‘sin ánimo de lucro’. Algunos estudiosos sugieren que esa prebenda puede costarle al Estado colombiano entre 3 y 6 billones de pesos. Y es de público conocimiento que dichas estructuras son usadas por algunos potentados para montar esquemas de evasión tributaria o de aligeramiento de cargas fiscales.



Dice Robert Reich, estudioso del tema, que “en vez de extenderles nuestra enorme gratitud a nuestros grandes filántropos, reconociéndolos como íconos de la beneficencia pública, debemos escudriñarlos y criticarlos no porque la filantropía sea necesariamente mala, sino porque es un ejercicio de poder con subsidios públicos”. La filantropía, en particular aquella de buena fe, ciertamente puede cambiar la vida de muchas personas de manera significativa, pero no tiene el poder de transformar las estructuras injustas que perpetúan la desigualdad. Eso solo lo puede lograr la política.



GABRIEL SILVA LUJÁN