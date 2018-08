El axioma del diablo

Un completo informe de Tatiana Pardo en este diario ayer, titulado ‘La expansión de la coca amenaza la biodiversidad del país’, basado en un estudio del Instituto Humboldt liderado por Alexánder Rincón, da cuenta de las devastadoras consecuencias que sobre la biodiversidad ha tenido la expansión de los cultivos de coca. En el agregado, en las siete regiones de mayor riqueza natural del país, los cultivos de coca amenazan un total de 5.428 especies. Otra pata que le sale al gato.

El país no ha podido encontrar un paradigma que le permita resolver el desafío de los cultivos ilícitos, esencialmente porque las políticas públicas que se han ensayado se construyen sobre preferencias externas impuestas, posiciones morales, premisas ideológicas, supuestos subjetivos y carencia de comprensión de la dinámica de este fenómeno.



El paradigma ‘conservador’ basado en la erradicación forzada, la militarización y la aspersión, sin duda, redujo las áreas significativamente, pero no el narcotráfico como tal. El enfoque ‘liberal’, basado en la sustitución voluntaria de las plantas de coca por los campesinos, tampoco obtuvo una reducción sostenible en las áreas por razones de mercado y disponibilidad de recursos.



El colapso del paradigma del glifosato convierte hoy esa herramienta en un componente marginal de la política, aunque se autorizó la aspersión con drones. Y las cifras de la expansión de áreas también dejan el modelo opuesto muy mal parado, ya que no fue posible contener los cultivos ilícitos con los programas de sustitución vigentes. El ritmo de innovación adaptativa de los campesinos cultivadores es bastante más ágil que las políticas públicas, nutridas por paradigmas idealistas.



Para armar una política eficaz hay que meterle más análisis microeconómico y menos grandilocuencia legalista o populismo izquierdista. La erradicación forzada –a la brava, con drones o sin drones– tiene el efecto de crear una presión para la expansión de la frontera de los ilícitos. El costo marginal de reemplazar o rehabilitar cultivos erradicados es muy cercano a cero, y la renta generada cubre de lejos la inversión en reposición.



¿Por qué la reducción de áreas no tiene un efecto decisivo sobre el ‘output’ total de droga exportada o sobre la viabilidad estructural del negocio? Eso se debe a la multiplicación del margen de comercialización, entre el cultivo y la calle, que puede ser entre cien y más de quinientas veces. Paradójicamente, al reducirse la oferta aumenta el margen de comercialización por el efecto de ‘escasez relativa’.



El paradigma ‘liberal’ de la sustitución voluntaria termina produciendo un resultado similar al de la erradicación. Es una política construida sobre altos subsidios y a un costo fiscal no sostenible. Además, hay evidencia de que los campesinos hacen un ‘hedging’ de su riesgo. El instrumento de cobertura del campesino es –otra vez– la ampliación subrepticia de la frontera.



Los carteles ofrecen garantía de compra. En los demás productos agropecuarios legales, sometidos a las fuerzas del mercado, la rentabilidad y la sostenibilidad productiva son inviables en la práctica. La relación entre el precio del bien, el peso y el volumen, multiplicado por la distancia, hacen prácticamente imposible que prospere la sustitución voluntaria. De no encontrarse unas alternativas cuya relación valor/peso sean positivas, la sustitución voluntaria no puede prosperar. Saltan a la vista dos candidatos: la marihuana legal y el café robusta.



Dictum: “No hay equivocaciones. Un error es la puerta de entrada al descubrimiento”. James Joyce.



GABRIEL SILVA LUJÁN