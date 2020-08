Darwinismo social

La decisión del gobierno Duque, en el sentido de desmontar, en la práctica, la totalidad de las restricciones asociadas a la lucha contra el coronavirus tiene como origen el reconocimiento tácito de que la pandemia se las pudo. Después de promesas y promesas de que mañana o pasado mañana volvería la normalidad, han optado por botar la toalla. El virus ganó por ‘knockout’, como se dice en el argot boxístico.

La realidad es que después de meses de gobernar con plenos poderes y de contar con todos los recursos económicos e institucionales disponibles, el Gobierno no fue capaz de encontrar un modelo eficaz, racional, consistente para administrar la crisis. No deja de ser inaudito que con el mayor margen de maniobra con el que ha contado gobierno alguno, no le hubiese sido posible definir una arquitectura de políticas públicas suficientemente poderosa para arrojar mejores resultados en los frentes epidemiológico, económico y social. Todos los sacrificios en recorte de libertades, todas las incomodidades, toda la pobreza que se creó, todo el desbarajuste, para terminar entregándole el terreno al enemigo.



Ante el fracaso, el Gobierno abdica de la responsabilidad constitucional de ser el garante del bien común. Y ahora prefiere apostarles todo a la disciplina social, a la cultura ciudadana, a la solidaridad colectiva, que son sentimientos y comportamientos históricamente bastante ajenos al proceder cívico de los colombianos. En una sociedad signada por el individualismo, la pugnacidad y la indiferencia, pasarles la responsabilidad de protegerse y de proteger a los demás a los individuos no parece particularmente sensato. Es el “sálvese quién pueda”. Si con medidas rigurosas y fuertemente restrictivas fue inevitable el tsunami de contagios, cómo se puede confiar en que el buen comportamiento ciudadano logrará domesticar la virulencia de este bicho mortal.



Se pintan pajaritos de oro sosteniendo que la pandemia ya está bajo control, que la estabilización en los contagios es evidente. Y mediante malabares aritméticos –en un gobierno que no se destaca precisamente por la rigurosidad de sus cifras y sus gráficos–, trata de convencernos de que ya llegó la hora de dejar atrás la obsesión con el coronavirus.



Además de claudicar ante la incapacidad de desplegar políticas públicas suficientemente audaces para ser eficaces, el Gobierno oculta –detrás de esta decisión y de sus explicaciones– dos verdades vergonzantes. La primera es que, como lo señala Ricardo Ávila en su artículo de ayer en este diario, el Gobierno ha optado por dejar que sea “la naturaleza” la que determine quién se salva por su capacidad de resistir y quién fallece por sus debilidades intrínsecas. Es, sin decirlo, apostarle a la cuestionable ‘inmunidad de rebaño’, que no es otra cosa que una política de darwinismo social. El problema radica en que los muertos, como siempre ocurre, los terminan poniendo son los pobres, como ha quedado más que confirmado en los estudios de estratificación social de la mortalidad por coronavirus.



La otra verdad es que los paquetes de ayuda y los supuestos billones de billones en apoyos no han servido y, en muchos casos, no han pasado de ser meros anuncios y saludos a la bandera. Basta preguntar por ahí quién, que verdaderamente lo necesite, ha logrado favorecerse. Ante la tragedia social que estamos viviendo, y el fracaso de las medidas de alivio, el Gobierno optó por dejar que se reabra la economía para que sea el mercado el que salve a la gente de la miseria que ha traído la pandemia. Eso, desafortunadamente, no va a ser suficiente.



‘Dictum’. “Margarita (Cabello) es excepcional. Es una mujer a quien le tengo mucha confianza...”, en el libro ‘Iván Duque. De frente y a fondo’. Diana Calderón. (Planeta).



GABRIEL SILVA LUJÁN