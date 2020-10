Cuenta de cobro

Las encuestas, además de los análisis técnicos más objetivos, indican que, a dos semanas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el escenario más probable es que Joe Biden, candidato demócrata, derrote a Donald Trump. Y no solo eso: hay una buena probabilidad de que el Congreso de ese país también sea controlado en ambas cámaras por el Partido Demócrata. De ser así, la estrategia del Gobierno de romper la tradicional neutralidad política de Colombia, alineándose con los republicanos durante la campaña, significará inmensos costos para el país. Ya dirán los responsables de esta estrategia equivocada que eso no fue así y que no tendrá consecuencias. Se equivocan. Nada de eso. A la jugadita electoral del Centro Democrático y del Gobierno le pasarán factura. Washington no perdona.

Hasta ahora, el Gobierno se ha dado el lujo de hacerse el loco internacionalmente con el agudo deterioro de la protección de los derechos humanos y de las libertades públicas debido a que la pandemia tiene distraídos al mundo y a los organismos internacionales, y gracias a la pasividad de Trump con el asunto. Con una Casa Blanca y un Capitol Hill demócratas, al gobierno Duque le va a tocar responder –sin tener muchos argumentos– el porqué de su indiferencia ante la tragedia que están viviendo los líderes sociales, ante las masacres y ante la represión violenta de la protesta social. La situación de deterioro en ese frente no pasará inadvertida para quienes –después de las elecciones gringas– controlarán la política exterior y el presupuesto.



En el frente económico, el Gobierno no podrá esperar que la magnanimidad de los demócratas le perdone su significativo, indiscreto e impertinente involucramiento en las elecciones estadounidenses. De manera silenciosa, a la sombra de una infundada retórica optimista gubernamental, se está incubando una aún más profunda crisis económica y del sector externo. El manejo de esa crisis que se viene requerirá la buena voluntad de Estados Unidos no solo en el tema de la ayuda para el desarrollo y de los recursos para la lucha contra el crimen organizado, sino también, fundamentalmente, en los organismos financieros internacionales en los que, como se sabe bien, la influencia estadounidense es decisoria y está altamente condicionada por la política exterior del gobierno de turno.



No quiero imaginarme la actitud del secretario del Tesoro del gobierno Biden cuando le digan que la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo –una herramienta fundamental de la estrategia económica internacional de Estados Unidos– está en manos de un calanchín personal de Trump y la administración de este, en cabeza de un agente de Bolsonaro, gracias, en gran medida, al trabajo sucio que realizó el Gobierno colombiano para dividir a América Latina en esa elección.



No se puede olvidar que la oposición a esa decisión de Trump sobre el BID no solo provino de los más encumbrados voceros de ambos partidos, sino de los expresidentes republicanos y demócratas. Incluso, quienes suenan hoy para el cargo de secretario de Estado en un eventual gobierno Biden se manifestaron públicamente en contra de la selección de un gringo para ese cargo.



En fin, de resultar las elecciones como se espera, más vale que Duque cambie de raíz su política hacia las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Que en vez de ponerla al servicio de los intereses judiciales de Álvaro Uribe y de la retórica sobre el castrochavismo del Centro Democrático, la oriente más bien a enmendar el carácter sectario de su estrategia y a reducir la cuenta de cobro que nos van a pasar por sus anteriores equivocaciones.



‘Dictum’. Los referendos que se han propuesto no son más que una manipulación populista para evadir la discusión de los verdaderos problemas del país.



GABRIEL SILVA LUJÁN