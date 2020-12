Constitución de 1991: la tarea pendiente

Un axioma inapelable es que todo régimen político está estructurado con instinto de supervivencia y, por lo tanto, es cibernéticamente resistente a transformaciones que modifiquen sus pilares fundamentales. Aún así, como las sociedades cambian, los sistemas políticos empiezan a percibir anomalías en cuanto a su capacidad de ser hegemónicos y autocontenidos; anomalías que se expresan en comportamientos como violencia política, desafecto institucional, ineficacia del Estado, desobediencia civil, desconfianza frente a los líderes, e ilegitimidad en ascenso.

La respuesta sistémica se da, generalmente, en dos fases: primero, tratar de reprimir o desconocer dichas manifestaciones “exóticas” y si no se logra, tratar de acomodar esas anomalías sin desbaratar lo esencial del paradigma político-institucional (a la Thomas Kuhn, ‘La estructura de las revoluciones científicas’). El reformismo es el primer mecanismo de adaptación. Así ha ocurrido con Estados Unidos, en donde aunque la Constitución original redactada por los padres de la patria sigue vigente, se le han sumado 27 enmiendas a lo largo de sus más de dos siglos de existencia.



En el caso de Colombia, después de la larguísima vigencia de la Constitución de 1886, y ante la incapacidad de ese régimen de evolucionar (por su particular autoritarismo y resistencia a la reforma), las circunstancias históricas obligaron a un replanteamiento profundo. Un Estado a punto de colapsar, una democracia considerada inviable, con el narcoterrorismo y la violencia desatados, no podía sobrevivir sobre las mismas bases institucionales de hacía cien años. De allí surge la Constitución de 1991.



La Constitución vigente fue una bocanada de oxígeno para la democracia colombiana. El marco institucional y político contenido en la Carta de 1991 ha traído inmensas ventajas para los ciudadanos, para la ampliación de la participación, para la vigencia de los derechos, para la igualdad, para el ‘accountability’ institucional, para la paz. Hoy, contra lo que dicen las críticas superficiales y las de quienes añoran el autoritarismo del pasado, la democracia colombiana es profundamente más legítima.



Se puede afirmar que el principal propósito de la Constitución, que era sentar las bases para una democracia participativa y garantista, se logró ampliamente; reconociendo que sin duda falta aún mucho por avanzar. La contraprestación, que era lo que más les interesaba a los políticos, fue dejar en la práctica inmodificado el Ancien Régime de la democracia representativa. Y es por ahí donde empiezan a surgir los nuevos resquebrajamientos del actual sistema democrático.



Nadie se siente verdaderamente representando por los líderes elegidos o por las instituciones representativas donde se toma la inmensa mayoría de las decisiones más importantes para el ciudadano. Para hacerlo evidente basta con observar en las encuestas la débil legitimidad, admiración o respeto que inspiran el Presidente, los congresistas, los diputados y la mayoría de los concejales, al igual que las instituciones en las que actúan. Al cumplirse los 30 años de vigencia de la Constitución de 1991, es necesario terminar la tarea. Hay que eliminar esa dicotomía en la que la gente aprecia sus derechos pero repudia sus instituciones representativas.



Dictum. “Me avergüenza reconocer hasta qué punto mi curiosidad intelectual en esos primeros años… corría paralela a los intereses de varias mujeres con las que intentaba intimar: Marx y Marcuse, para tener algo de qué hablar con la socialista de interminables piernas…”. Barack Obama, ‘Una tierra prometida’. DEBATE, 2020. Gracias, Obama, por contarlo. A todos nos ha pasado.



GABRIEL SILVA LUJÁN