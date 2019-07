Constelaciones ocultas

Cuando se observa una noche despejada y la mirada vaga de estrella en estrella, se satura la mente de millones de puntos luminosos. Todos aparecen regados por el cielo, sin orden, relación o jerarquía. Pero esas son solo apariencias. Si se miran las relaciones entre los objetos celestes de manera más inquisitiva, se descubre un orden, un propósito, un diseño, una intención oculta. De pronto, todo tiene sentido donde antes no había más que un caos cósmico. Sucede igual con la política.

Si se mira una propuesta aisladamente, si se escucha a un líder, se lee un titular o se abre un tuit, sería muy fácil creerse el cuento de que unas cosas no tienen nada que ver con las otras. La gente observa una estrella fugaz o un lucero resplandeciente en el firmamento de la política, pero esa mirada tiene un velo que le impide conectar los puntos y entender que en la política como en el universo, las casualidades no existen.



Aprovechar y mantener esa ausencia de perspectiva colectiva sobre los atropellados eventos de la política –enfocando a los individuos en la coyuntural estrella fugaz– permite mantener oculta la constelación, es decir, la verdadera agenda. ¿Qué tienen en común todas las barbaridades que han pasado? A simple vista, y para el ciudadano desprevenido, no son más que hechos independientes, pero para el ‘gran manipulador’ son oportunidades de acción que aprovecha para darle fuerza y poder a su macabro diseño.



Sin que nadie lo reconozca, se está fraguando una eficaz conspiración para guillotinar la Constitución de 1991. Al unir los puntos de los hechos políticos y la forma como Álvaro Uribe los ha entretejido en la opinión, se revela cuál es esa constelación oculta.



El problema principal que tiene el uribismo para hacer una constituyente lo describió el expresidente en sus propias palabras cuando dijo: “Casi que el Constituyente del 91, que se rigió por un decreto, al incorporar la figura que ellos utilizaron la regularon tanto que la dejaron inaplicable”. Es decir, el proceso institucional formal –para llegar a una reforma vía constituyente– no les sirve. Por eso van a apelar a un proceso alternativo según el cual la verdadera legitimidad proviene del “Estado de opinión”, el que según ellos está, incluso, por encima de la institucionalidad y las leyes vigentes.



Ahora nos anuncian el atajo, descrito por Uribe con pasmosa desfachatez cuando, hablando del plebiscito sobre la prohibición de las drogas– algo innecesario e inane, por cuanto esas sustancias ya están prohibidas, dijo lo siguiente–: “Es un mandato político. No tiene efectos jurídicos... vamos a hablar con las bancadas para que le llevemos esa propuesta al presidente Duque... le pidamos al Presidente que por decreto permita que la Registraduría cuente esa papeleta el día de las elecciones”.



Se trata de unir el Legislativo con el Ejecutivo en un asunto con el que ningún político se negaría a estar de acuerdo, como es el de la prohibición del consumo y tráfico de drogas. Es como someter a votación, por decreto, que se prohíba pegarle a la mamá. Sin duda, todos estarían públicamente de acuerdo. Con ello se acorrala a la Corte, la cual tendría que decidir sobre la constitucionalidad de dicho decreto presidencial, forzando así a una confrontación con los otros dos poderes públicos. Si la Corte lo niega, su desprestigio en la opinión –catalizado por el uribismo– sería mayor, dándole más argumentos para llegar a una constituyente con la excusa de que la justicia está contra el pueblo. Si lo aprueba, estaría abriendo un atajo jurisprudencial para que puedan, en un segundo ‘round’, convocar una constituyente.



‘Dictum’. “Las elecciones democráticas solo sirven cuando son un método para zanjar los desacuerdos entre comunidades que han alcanzado acuerdos previos sobre lo fundamental”. Yuval Noah Harari (2016).



GABRIEL SILVA LUJÁN