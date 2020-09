Consensos peligrosos

Está ocurriendo un milagro. A lo largo y ancho del espectro político, desde la extrema izquierda hasta las catacumbas de la extrema derecha, se observa una incuestionable convergencia sobre el ‘qué hacer’ para enfrentar las secuelas de la pandemia. Esa es una unanimidad que despierta sospechas.

Hay un consenso explícito en el sentido de que es indispensable incrementar el tamaño, la capacidad de intervención, el alcance y el ámbito del Estado. Se arguye que es ineludible extender la esfera de lo público hasta los confines de la sociedad, ante el fracaso del Estado actual al enfrentar el virus y sus consecuencias económicas y sociales. El siguiente argumento que se esgrime es que el inmenso retroceso social heredado de la crisis solamente podrá ser superado con un salto gigante –cualitativo y cuantitativo– en la capacidad del Estado para intervenir en la reducción de las agravadas desigualdades sociales. Hasta ahí vamos bien.



Ese consenso suena muy atractivo, es una retórica poderosa que, si se deja a ese nivel, con seguridad convocará de manera entusiasta a los votantes y a la opinión pública. Sin embargo, abrir las puertas a una ampliación de los poderes y de los recursos del Estado de manera irreflexiva implica riesgos bien significativos para el país, para la economía y, en particular, para la democracia.



Para arrancar, una mayor presencia de las instituciones y de los programas públicos exige un Estado más grande. ¿Quién va a pagar por esta ampliación? Tengo la sospecha de que los cambios del régimen tributario que se requerirían no generarán tanto consenso como la idea de contar con más Estado. El riesgo es entonces que, ante la inflexibilidad del sistema impositivo, esa ampliación se financie con endeudamiento desmedido o con emisión, como lo propuso recientemente el presidente de la Andi, al sugerir la descabellada idea de un crédito de la banca central para financiar a las empresas.



La otra tentación casi que irresistible es que se amplíe la esfera de la propiedad pública en el sector de los servicios y en otras actividades consideradas socialmente esenciales, como son la salud, la producción y distribución de alimentos, la generación y distribución de energía y la infraestructura. Incluso hay quienes defienden el disparate de la nacionalización de la banca. Por ahí ya pasamos en otras épocas. Muchos ya están salivando con la expectativa de la reestatización de la economía y con la reversión de las privatizaciones que tanto bien le han hecho al país. Estas ideas no son patrimonio de la izquierda; de hecho, la derecha parece igual o más propensa a estas aventuras.



Reducir los desequilibrios sociales es un objetivo indispensable, factible, pero difícil de alcanzar. Las políticas redistributivas caen fácilmente en la tentación del control de precios y del intervencionismo regulatorio, medidas que tienden a paralizar la iniciativa privada y afectar gravemente el desarrollo empresarial. El populismo, de cualquier pelambre, arranca bien pero siempre termina muy mal, en particular para los más pobres.



Una ampliación de los poderes y de las capacidades a disposición de un gobierno facilita la represión, el recorte de los derechos, la vulneración de las libertades y, en fin, puede poner en riesgo la democracia. Las pretensiones autoritarias siempre están agazapadas, esperando una oportunidad. Además, la experiencia nacional y en otras latitudes sugiere que, al ampliarse la esfera de lo público, surgen mayores oportunidades de corrupción y de manipulación clientelista del proceso electoral. Es cierto, se requiere más Estado, pero aquel que sea de los ciudadanos, no de los intereses creados.



‘Dictum’. El cuento de que la pandemia nos volvería mejores personas, ciudadanos más responsables y protectores del medio ambiente duró lo que aguantó la cuarentena.



