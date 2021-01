Con los pantalones abajo

La pandemia nos va a dejar un mundo más obeso, por la quietud y la mala alimentación. Sin duda, los kilos de más y sus consecuencias son preocupantes desde la dimensión de la salud pública. Pero en esta ocasión no nos referiremos a ese peligroso ascenso de la obesidad. Más bien, preocupa el impacto sistémico, similar al metabólico en los humanos, que tendrá la pandemia sobre las empresas, la economía y el Estado.

La ausencia de gradualidad en un ‘shock’ estructural de alcance global, como fue la aparición del coronavirus, genera una disrupción total. Es decir, no se trata de un problema o de un desafío coyuntural. Se trata de un conjunto encadenado de disfunciones simultáneas que pueden poner en riesgo la existencia misma del sistema. Como ocurre con cualquier sistema, el imperativo de la supervivencia se impone, generando reacciones abruptas y excesivas para contener, a toda costa, el deterioro.



Como sucede con cualquier persona que ha experimentado un roce con la muerte, el ‘shock’ vital permanece presente. La crisis impregna de manera permanente el proceso de decisión, condicionando la actitud estratégica de los actores económicos y políticos y, por lo tanto, modificando las perspectivas sobre el futuro. La probabilidad asignada a la posibilidad de recurrencia de una crisis de similares magnitudes, que era cercana a cero antes de su ocurrencia, se incrementa notoriamente. La determinación de prioridades, la planeación de procesos y la asignación de recursos cambiarán sensiblemente, en adaptación a la pandemia.



La realidad que para muchos analistas hizo visible la pandemia es que la preferencia por la productividad y la eficiencia se hizo a costa de la robustez. La robustez, entendida como la acumulación de capacidades para soportar autónomamente un ‘shock’ agudo de manera que se evite un colapso sistémico, era muy baja antes de la crisis.



La pandemia, además, parecería confirmar una serie de vulnerabilidades asociadas con las cadenas de valor global, que conllevan una dependencia estratégica del suministro externo, con consecuencias peligrosas para la robustez sistémica. Esa percepción está tomando mucha fuerza. En una entrevista a la BBC, en ‘Hard talk’, Margaret Heffernan resumía esa tendencia diciendo que la eficiencia no es lo mismo que la eficacia y que esta última tiene que ser asociada a la robustez en tiempos de alta incertidumbre. Y que el riesgo de sobredimensionarse es preferible a sacrificar la supervivencia en aras de la eficiencia.



Si la visión descrita arriba sobre la marcada preferencia por la robustez sistémica permea los procesos de decisión de las políticas públicas, de la política económica y de las estrategias privadas, terminaremos en un mundo que se caracterizará por una predilección por la autarquía, los Estados obesos, el dirigismo estratégico y empresas cada vez menos dependientes de variables contingentes, como son los recursos humanos.



La automatización y la escalabilidad –es decir, la digitalización y mecanización de todos los procesos– serán la base de la robustez de las empresas. Es decir, en el mundo pospandemia el mercado del trabajo y el empleo sufrirán un sacudón estructural en el que el factor capital, independientemente de su costo, será privilegiado frente a los trabajadores de carne y hueso por razones de seguridad de largo plazo, maleabilidad ante las crisis y robustez.



En ese contexto, a nivel de los Estados, el mercantilismo se tomará las relaciones comerciales y políticas, dado que los mercados en plena operación no premian la robustez o la obesidad, sino la productividad. Y nadie quiere que la próxima crisis los vuelva a coger con los pantalones abajo.



Dictum. El silencio parece ser la estrategia de los precandidatos del centro. Se equivocan. Las extremas nunca paran, nunca callan.



GABRIEL SILVA LUJÁN