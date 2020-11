Con cara gano yo, con sello pierde usted. Eso es lo que nos va a pasar con las elecciones gringas. Por más que la convicción generalizada es que la victoria del candidato demócrata sería positiva para el país, y a pesar de que el Gobierno crea que se gana el baloto si llegase a triunfar Trump, la verdad es que gane quien gane, al país no le va a ir bien.

En teoría, un triunfo de Biden debería generar un impacto positivo en la evolución de los asuntos que afectan a los colombianos. Desafortunadamente, de darse ese resultado dichas potenciales ventajas de la llegada de los demócratas a la Casa Blanca difícilmente se van a materializar. Este gobierno no tiene la capacidad de reversar las circunstancias que lo llevaron a adoptar la peligrosa estrategia de intervenir en las elecciones estadounidenses apoyando a Trump.



La política exterior del presidente Duque se ha caracterizado por un alineamiento irrestricto con Trump y cambiar ese rumbo para acomodarse a la estrategia demócrata para América Latina no tendría ninguna credibilidad. Un gobierno Biden no considerará nunca al gobierno actual como un aliado confiable, dados los antecedentes. Por ejemplo, en un tema tan sensible para los colombianos como es Venezuela, el haber apostado todas las fichas a que Trump tumbaría a Maduro nos ha dejado marginados para la construcción de una salida negociada. Como se sabe, esa sería la opción más deseable para los demócratas de llegar al poder.



Otro ejemplo. El desprecio y la indiferencia de Duque hacia el multilateralismo, subyacente en la actual política exterior, chocará seguramente con el esfuerzo ya anunciado por Biden de revitalizar las organizaciones internacionales y de utilizar esos escenarios de manera protagónica en la solución de los problemas globales. Es decir, la política exterior de Duque es esencialmente incompatible con la visión global que llegaría al poder con los demócratas.



La otra razón por la que a Colombia le va a ir mal con Biden es que la política bilateral no la está manejando la Cancillería, ni siquiera la Casa de Nariño, sino el Centro Democrático. Ni Duque ni la canciller Blum podrán arrebatarle a Álvaro Uribe el comando sobre las posiciones internacionales de Colombia. La debilidad política del Gobierno, su dependencia parlamentaria del Centro Democrático y la baja favorabilidad presidencial les impide correr el más mínimo riesgo de distanciamiento con el uribismo. Y, para terminar, entre las razones que le impedirán a Colombia beneficiarse de un gobierno Biden está que el autor intelectual y material del alineamiento político y electoral con Trump, el embajador Francisco Santos, considerado por los demócratas como un adversario directo, es aparentemente inamovible.



En caso de que Trump obtenga la victoria, probablemente la Casa de Nariño va a hacer fiesta y en Connecticut Avenue con Q Street, Pacho echará la casa por la ventana con una recepción multitudinaria en el salón de baile de la embajada. Fanfarria vana, porque la victoria de Trump no enmienda el daño estructural que se les hizo a las relaciones bilaterales al romper la tradición que tanto le ha servido a Colombia. Es precisamente esa tradición la que evitó hasta ahora que el país sea un comodín político en las peleas intestinas entre republicanos y demócratas. Y, además, Duque y Colombia se volvieron de bolsillo para Trump, se les da por hecho, como un peón que mueve a su discreción de la Casa Blanca. Es lo que los gringos llaman ‘given for granted’. Como lo saben los diplomáticos profesionales, no hay nada peor en las relaciones bilaterales que ganarse la condición de “regalado”.



‘Dictum’. Cambiar el gerente del Banco de la República en esta crisis no es buena idea. Ojalá el nuevo gerente defienda la independencia que le ordena la Constitución y que preservó a cabalidad Juan José Echevarría.



GABRIEL SILVA LUJÁN