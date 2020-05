China, aún más China

Algunos lectores pensarán que esta es una disquisición eminentemente académica o para gomosos de la política internacional. No, señores. En un mundo en el que la dinámica de la confrontación entre las potencias regirá los destinos de todos los países, más vale ponerle atención a lo que ocurre en uno de los protagonistas ineludibles, al que Colombia nunca ha tomado en serio.

Por estos días se reúne en Pekín el XIII Congreso Nacional del Pueblo (CNP). Que este evento ocurra ahora, a pesar de haber sido pospuesto en varias ocasiones por el coronavirus, tiene un significado especial. Es un mensaje de que China ha regresado a la ‘normalidad’ y que su institucionalidad sigue intacta pese a haber pasado por la pandemia. La significativa asistencia –más de 3.000 delegados–, el despliegue de medios y la temática de las deliberaciones le dieron un perfil inusualmente elevado a lo que generalmente se considera un ejercicio coreográfico para darles un barniz de legitimidad legislativa a las decisiones que el poderoso Comité Central del Partido Comunista y el presidente Xi Jinping han tomado previamente.



No es fácil comandar y alinear un país de la población, de la diversidad, de la complejidad y del tamaño de China. Mao se apropió del método imperial de transmitir las órdenes mediante consignas, mecanismo que desde entonces ha usado el Partido Comunista. Mediante directrices cortas, contundentes, el pueblo chino y las autoridades, desde el nivel más alto hasta el valle más remoto en los confines de China occidental, saben cuál es la prioridad, que es lo que se espera de ellos. De allí que el CNP de este año no solo tuvo ese carácter fuertemente simbólico, sino que también sirvió de plataforma para anunciar varias decisiones de gran impacto sobre el pueblo chino y sobre la inserción de esa potencia ascendente en el escenario económico y político internacional.



La primera consigna rompe con la tradición de los últimos 40 años. Por primera vez, el mensaje es ‘el empleo es más importante que el crecimiento’. El Congreso, en las sesiones aún en curso, no adoptó una meta de crecimiento para los próximos dos años, como lo venía haciendo regularmente. Y se hizo evidente que la reciente desaceleración de la economía china, que ha generado graves brotes de desocupación, les ha cambiado la perspectiva a las autoridades en el sentido de que la defensa y creación de puestos de trabajo están hoy por encima de otras prioridades que habían caracterizado la política económica. La productividad, la eficiencia, la innovación, la competitividad, el crecimiento a cualquier costo han dado paso a un enfoque más social en el desarrollo de la China pospandemia.



La segunda consigna que se lanzó en el Congreso, que seguramente se materializará en legislación que va a reducir la autonomía democrática de Hong-Kong, fue ‘la seguridad es más importante que la economía’. Es comprensible que, ante la avalancha de amenazas provenientes de Estados Unidos y del espectro de una reelección de Trump, China empiece a regresar a su tradicional y milenario enclaustramiento político, en el que la seguridad nacional y la defensa del ‘imperio’ son criterios que superan cualquier otra consideración de derecho internacional, de expansión económica o de naturaleza diplomática.



Esa China, más China que nunca, cambiará también su política exterior profundamente. Antes, China centraba su estrategia internacional en encontrar mercados y vender cosas, ahora necesita tener más amigos. En ese contexto, y ante la polarización internacional, Colombia debe pensar bien si le conviene seguir con ese baboso e inane alineamiento con las políticas de ‘America first’ del señor Trump.



‘Dictum’. Miles de fosas abiertas que esperan víctimas anónimas conmueven el alma en lo más profundo.



GABRIEL SILVA LUJÁN