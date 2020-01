Avemarías ajenas

El gobierno del presidente Duque se montó en la teoría de que había recibido un país en caos, desvencijado, descuadernado, estancado y con una situación en materia de seguridad en franco deterioro. Para explicar la incapacidad de ejecución y los pobres resultados de lo corrido del actual cuatrienio, recurren religiosamente a la fórmula de señalar los ocho años de las administraciones de Juan Manuel Santos como la causa de sus propios fracasos.

Esa cantaleta ya no se la cree nadie. Esa excusa para su inefectividad claramente está agotada en la opinión. Las encuestas reflejan, consistentemente, un grave deterioro del estado de ánimo de la nación. Esos resultados están además refrendados por otras protuberantes expresiones de un descontento profundo. Las calles, los cacerolazos, las marchas, la protesta ciudadana están claramente indicando un descontento que va más allá de una u otra política gubernamental. Hay una decepción generalizada.



Ante la ausencia de resultados propios, bueno es acogerse a los de otros. Este gobierno está dedicado tratar de dejar una herencia con un legado prestado. La otra cara de la moneda de haber tratado de culpar a las administraciones anteriores de sus fracasos es buscar ahora hacer suyos los logros que hoy florecen y no fueron sembrados por ellos, sino por las administraciones Santos.



La gente que viajó por tierra este fin de año ha reportado una inmensa satisfacción con el estado de las vías y de las nuevas carreteras que conectan, a lo largo y ancho del territorio y de manera mucho más expedita y segura, a los colombianos. Para el gobierno actual, esa malla vial surgió, esencialmente, gracias a su gestión. Si no fuera por ellos, los colombianos estaríamos todavía condenados a las carreteras y las tortuosas vías de antaño.



En el registro de logros de Duque figuran dobles calzadas, vías, puentes, viaductos y túneles, que se pensaría aparecieron por arte de magia. Andan los ministros y el Presidente sacando pecho e inaugurando obras a diestra y siniestra como si tuvieran algo que ver. La realidad es que no han hecho nada distinto a administrar un proceso que se estructuró mucho antes de que el Presidente siquiera fuera candidato.



Un ejemplo perfecto es el nuevo puente Pumarejo en Barranquilla, obra que se conceptualizó y se desarrolló en los gobiernos anteriores y el Presidente, con bombos y platillos, fue a inaugurar, bañándose en agua de rosas y colando a Germán Vargas al evento como único gesto a quienes verdaderamente lo hicieron posible. Con razón, el mismo Vargas Lleras dice que una vez acaben de inaugurar las obras que dejó la administración Santos, al próximo gobierno le tocará arrancar de cero, dado que no se ve ninguna iniciativa de proporciones similares.



El metro de Bogotá se puso en marcha gracias al compromiso del aval y de los recursos de la nación otorgado por el gobierno anterior a Bogotá y a la tozudez de Enrique Peñalosa. Ahí también el Presidente apareció a colincharse en los méritos que claramente les corresponden al alcalde saliente y a la administración que lo precedió.



Finalmente, dicen que el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y su jefe andan muy felices por los resultados obtenidos por la política de seguridad de este gobierno, los cuales se ven reflejados en la caída significativa del número de secuestros el año pasado, la más baja en casi dos décadas. Se olvidan de que fueron los acuerdos de paz los que desmontaron la máquina más perversa de secuestros que era la organización terrorista de las Farc, y lo que el país está disfrutando son, más bien, los dividendos de ese proceso que tanto escozor le produce al primer mandatario. Ganando indulgencias con avemarías ajenas.



‘Dictum’. “La guerra es paz. La libertad es esclavitud. La ignorancia es fortaleza”. ‘1984’, de George Orwell.



GABRIEL SILVA LUJÁN